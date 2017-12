Biarritz, France

C'est un derby qui va clôturer ce dimanche 17 décembre la 16e journée de Pro D2. Une opposition traditionnelle entre landais et basques, entre rouges et blancs. Mais aussi un choc des antipodes entre Dax, 15e et relégable, en pleine débandade après 4 défaites d'affilée, et un Biarritz Olympique installé dans le Top 6 et qui n'a jamais été aussi proche de ses objectifs aussi tôt dans la saison.

Pour autant, les Biarrots auront presque autant de pression que leurs hôtes. Battu à Montauban la semaine passée, le BO voit revenir sur ses talons ses poursuivants et ne compte, avant la rencontre en terre dacquoise, qu'un point d'avance sur le 7e. Avec une seule victoire à l'extérieur au compteur, LE derby remporté à Bayonne, Biarritz sait que c'est largement insuffisant pour remplir ses objectifs.

Attention à la révolte Dacquoise

Pour autant, les Biarrots craignent la réaction de Dax, dos au mur, menacé, mais qui a la possibilité de sortir de la zone de relégation en cas de victoire. "Devant leur public là ils n'ont pas vraiment le choix, ils vont faire un gros match, prédit Théo Dachary, trois-quart centre du BO. _On sait que devant c'est costaud, que ça joue au ballon également, c'est sûr que l'_on craint un peu la révolte des Dacquois."

Surtout les Landais ne réussissent guère au BO ces derniers temps. Plus encore que le match aller remporté de justesse à Aguiléra (23-22), c'est la confrontation de la saison passée (41-16, le 23 octobre 2016) qui reste en travers de la gorge des basques. "On s'était fait un peu humiliés là-bas, on avait peut-être fait le pire match de la saison, se souvient le talonneur Ronan Chambord. On sait à quoi s'attendre quand on ne met pas les ingrédients nécessaire, l'envie, l'agressivité, quand on prend un peu une équipe de haut, on en prend 40."

► US Dax / Biarritz Olympique, 16e journée de Pro D2, dimanche 17 décembre à 14h15. Un match à vivre en intégralité dès 13h45 sur France Bleu Pays Basque

La composition des équipes

Voici le XV de départ pour le match #USDBOPB ! On compte sur vous, supporters pour venir nombreux encourager votre équipe !

🔴⚪️🔴⚪️

📢 Rdv demain 14h15 Stade Maurice Boyau !#ALLEZDAX ! 🏉 pic.twitter.com/vPiYsfJfzf — U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) December 16, 2017

Les autres résultats de la 16e journée

#PROD2, J16

► 7 matchs joués dans cette première journée de la phase retour : voici tous les résultats de la soirée 🏉 pic.twitter.com/vSsstzOSMF — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) December 15, 2017

