Pro D2 de rugby : Le CSBJ s'incline 23-19 à Rajon contre Albi

Bourgoin-Jallieu, dernier de Pro D2, s'est vendredi soir incliné à domicile 23 à 19 contre Albi, qui décroche une victoire précieuse dans la course au maintien, alors que les Ciel et Grenat restent eux bons derniers de Pro D2.

Deux semaines après sa première victoire en 2017 le CSBJ n'a pas réussit à s'offrir un deuxième succès consécutif à domicile.

Entre des Berjalliens dors et déjà relégués et des Albigeois qui espèrent eux toujours rester en Pro D2, la première mi-temps a vu les deux équipes se rendre coups pour coups. Si Bourgoin-Jallieu ouvre le score par une pénalité de Silago à la 7ème, c'est Albi qui sur un contre inscrit le premier essai du match par Le Gal à la 11ème. Mais alors que les deux équipes évoluent à 14, les Ciel et Grenats, reviennent au score avec un essai de N.Mirande. Malgré une série de mêlées à cinq mètres pour Albi et un dernier contre de Bourgoin, le score est de parité à la pause, 13 partout.

A quelques mètres de renverser la vapeur en fin de match

Le début de deuxième mi temps est favorable aux berjalliens qui prennent les devants, grâce à deux nouvelles pénalités, alors qu'Albi de son coté en passe une (19-16 60ème). Mais les Albigeois vont ensuite profiter d'un temps fort pour aller à nouveau à l'essai à la 72ème minute, et reprendre le score (23-19). Les dernières minutes sont irrespirables, car le CSBJ fait le siège des 22 mètres Albigeois, malheureusement la débauche d’énergie est vaine, les Ciel et Grenat ne franchissent pas la ligne et s'inclinent finalement 23 à 19. Il restent lanterne rouge de Pro D2

