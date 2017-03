Pro D2 de rugby : Le CSBJ tombe lourdement à Aurillax 40 à 14

Bourgoin-Jallieu, dernier de Pro D2, à concédé vendredi à Aurillac sa 20ème défaite en 25 journée. Score final 40 à 14.

Un déplacement à Aurillac n'est jamais facile, surtout pour une équipe lanterne rouge et qui vit une saison noire. Les Ciel et Grenat l'ont vérifié vendredi soir. Ils se sont lourdement inclinés 40 à 14

Si au match aller, le CSBJ avait décroché l'un de ses rares succès de la saison contre les Cantalous, les Berjalliens ont vendredi soir été beaucoup trop vite dépassés pour espérer quoi que ce soit au Stade Jean-Alric. Les premières minutes virent au cauchemar pour Bourgoin-Jallieu, pris de vitesse et dépassé en défense le CSBJ encaisse trois essais en seulement 20 minutes. McPhee (5ème), et Utu Maninoa (14ème et 21ème) aplatissent dans l’en-but et permettent à Aurillac de creuser un écart conséquent (19-0 à la 21ème). Sharikadze ajoute un quatrième essai à la demi heure, et même si G.Puyo parvient a inscrire le premier essai des ciels et grenats sur la sirène, le score est lourd à la pause 26 à 7.

Mieux en deuxième mi-temps mais le mal était fait

En deuxième mi-temps, le CSBJ est à nouveau dominé, après une série de mêlées à cinq mètres, Hezard fini par marquer le 5ème essai Aurillacois (33-7, 53ème). Face au vent, les Berjalliens relancent beaucoup de ballons à la main, ils s'accrochent plus que lors du premier acte, preuve en est le magnifique essai de Rémy Bouet à l'heure de jeu (33-14). Pénalisé par un carton jaune, le CSBJ va dans les 10 dernières minutes concéder un dernier essai de pénalité, après une mêlée enfoncée (72ème).

Au final le score est lourd 40 à 14 et six essais à deux. Après cette 20ème défaite de la saison, Bourgoin-Jallieu, reste bon dernier du classement et retrouvera son public de Pierre Rajon vendredi prochain avec la réception de Béziers.

Les points

Aurillac : 6 essais McPhee (5), Maninoa (14, 21), Sharikadze (31), Hézard (53), de pénalité (72), 5 transformations Petitjean (6, 22, 33, 54), Dubourdeau (72).

Bourgoin : 2 essais Puyo (40), Bouet (63), 2 transformations Bouillot (40), Aviata (63)

