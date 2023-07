Pro D2 : découvrez le calendrier du FCG pour la saison 2023-2024

Après une saison agitée, marquée par une possible montée puis par une possible rétrogradation , le FGC est soulagé. Ce jeudi, la FFR a confirmé que le club de rugby grenoblois reste en ProD2 , mais il écope d'une pénalité de six points en entame de championnat. La Fédération française de rugby a publié le le calendrier de saison 2023-2024 mercredi. Découvrez les dates des matchs du FCG ci-dessous.

Les dates à retenir

Le 18 août : premier match à domicile, contre le Stade Montois

Le 25 août : premier match à l'extérieur, contre Colomiers Rugby

Le 10 novembre : derby contre l'équipe valentinois voisine du VRDR

Les 23, 24, 25 ou 26 mai 2024 : barrages.

Les 30, 31 mai, 1er ou 2 juin : demi-finales et match d'accès en Pro D2.

Les 7, 8 ou 9 juin : finale de Pro D2.

Les 14, 15 ou 16 juin : match d'accès en Top 14.

Le calendrier de la Pro D2 en 2023-2024

