Pro D2 : découvrez le calendrier du RC Vannes pour la saison 2023-2024, journée par journée

Après une belle saison marquée par une 5e place et une demi-finale (perdue face à Oyonnax), le RC Vannes va continuer à évoluer en Pro D2 pour la saison 2023-2024. Le championnat débutera le vendredi 18 août 2023 avec un match à domicile face à Nervers. La saison régulière s'achèvera le 17 mai 2024 pour les Vannetais contre Agen à l'extérieur. C'est ce que nous apprend le calendrier dévoilé ce mardi par la Ligue nationale de rugby.

ⓘ Publicité

Les grandes dates à retenir

1ʳᵉ journée : vendredi 18 août 2023

38ᵉ et dernière journée : vendredi 17 mai 2024

Barrages : 23, 24, 25 ou 26 mai 2024

Demi-finales : 30, 31 mai, 1ᵉʳ ou 2 juin 2024

Finale : 7, 8 ou 9 juin 2024

Le calendrier du RC Vannes, journée par journée

Le RC Vannes accueillera l'USON Nevers en ouverture de la première journée de Pro D2, le vendredi 18 août. Les Bretons recevront ensuite l'US Montalbanaise avant un déplacement à Dax. Pour la dernière journée de la phase "aller", le vendredi 5 janvier 2024, ils affronteront Soyaux-Angoulême à domicile.

Lors de la phase "retour" du championnat, le RC Vannes ira à Valence le 12 janvier, puis accueillera le Stade Aurillacois et se déplacera à Biarritz. Pour son dernier match de la saison régulière, le vendredi 17 mai 2024, les Vannetais seront reçus sur la pelouse d'Agen.

Le calendrier de la phase "aller" du championnat de Pro D2 2023/2024 - LNR

Le calendrier de la phase "retour" du championnat de Pro D2 2023/2024 - LNR

Toute la saison 2023-2024 en Pro D2

La Pro D2 reprendra ses droits le 18 août 2023, la saison régulière se terminera le vendredi 17 mai 2024, lors de la 30ᵉ et dernière journée. Durant la Coupe du monde de rugby, le Top 14 connaîtra une pause, mais pas la Pro D2. Plusieurs journées se disputeront toutefois en semaine, durant les mois de septembre et octobre 2023.

À l'issue de la phase régulière, les matchs de barrages opposant les équipes classées entre la 6ᵉ place et la 3ᵉ place se dérouleront le vendredi 24 mai 2024. Les vainqueurs s'affronteront lors des demi-finales prévues le 31 mai 2024. La finale aura lieu une semaine plus tard, le vendredi 7 juin 2024. Le barrage d'accession au Top 14, qui verra s'affronter le perdant de la finale et le 13ᵉ du Top 14, se jouera le dimanche 16 juin 2024.

La grande nouveauté de 2023-2024, c'est l'instauration d'un barrage d’accession-relégation entre la Pro D2 et le championnat de Nationale. La rencontre entre le 15ᵉ de Pro D2 et le 2ᵉ de Nationale se déroulera sur le terrain de l’équipe de Nationale, fin mai ou tout début juin. Le vainqueur évoluera en Pro D2 pour la saison 2024-2025.

Suivre le RC Vannes