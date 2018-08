Brive-la-Gaillarde, France

Brive mise à nouveau sur sa jeunesse pour son match à Biarritz. Le CAB y joue ce jeudi soir 20h45 la 3e journée de Pro D2 après une défaite à Bayonne et une victoire difficile contre Colomiers lors des deux premières rencontres. Dans le sillage de la relégation, le nouveau manager a fait le choix de rajeunir les troupes brivistes. Et Jeremy Davidson tient parole : il compte sur ces jeunes joueurs. C'est ainsi que, pour la première fois de sa carrière, le jeune demi de mêlée David Delarue, formé au club, sera titulaire.

"Je m'attendais à devoir trouver un autre club"

"J'ai hâte d'y être" sourit celui qui a gravi tous les échelons au CA Brive depuis son plus jeune âge. A bientôt 22 ans, David Delarue savoure cette première titularisation. "Comparé à mes saisons précédentes, où je n'avais pas eu beaucoup de temps de jeu, là je suis dans le groupe pour les trois premiers matchs. Je suis super content." Il n'est pas inconnu des supporters, avec sept rapides apparitions ces trois dernières saisons, le plus souvent pour des matchs de coupe d'Europe. Et, dans le sillage de la relégation, la carrière au CAB du jeune joueur Espoir aurait pu s'arrêter là. "C'est vrai que je m'attendais plus à aller ailleurs. Vu le peu de temps de jeu que j'avais, je m'attendais à devoir trouver un autre club."

Confiance retrouvée

Sauf qu'un coup de fil de Jeremy Davidson change tout au mois de mai. "Il m'a dit qu'il me gardait une saison." Premier contrat pro à la clé, pour "DD", son surnom. "J'étais vraiment soulagé, surtout. Parce que c'est compliqué, quand tu es un jeune joueur avec peu de temps de jeu, de trouver un club." Il est alors dit à David Delarue qu'il fera partie de la rotation des trois demis-de-mêlée cette saison. Avec l'impression de "ne plus être la dernière roue de secours", le n°9 briviste croque désormais le rugby à pleines dents, libéré d'un poids. A quoi est-ce du ? "Peut-être le fait d'être à l'aise dans le plan de jeu et les choix que je dois faire. Je mets peut-être aussi plus de vitesse dans mon jeu. Avant, j'en mettais peut-être moins parce que je n'avais pas forcément la confiance qu'il fallait. Donc je voulais assurer les choses." Avec cette confiance retrouvée, symbolisée par un essai à Bayonne lors de la première journée après son entrée en jeu, c'est lui qui sera, cette fois, chargé de dicter le tempo du CAB pour ce nouveau voyage au Pays Basque.

10 changements dans l'équipe de départ

Pour cette 3e journée de Pro D2, le CA Brive se présentera avec dix nouveaux joueurs dans le XV de départ par rapport à l'équipe qui a démarré contre Colomiers. Bamba, Olding (qui passe du centre à l'ouverture), Galala (qui passe de l'aile au centre), Namy et Laranjeira sont maintenus. Le grand retour du capitaine Said Hirèche, blessé jusque là, est à noter en 3e ligne. Outre David Delarue, un autre jeune briviste, Ken Bikadua, fête sa première titularisation en pro. Les recrues Goginava, Cerqueira et Giorgadze feront aussi leur première apparition en match officiel avec le CAB.