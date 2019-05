Pro D2 - Demi-finale Brive-Vannes : émission spéciale et places à gagner sur France Bleu Limousin

Brive-la-Gaillarde, France

France Bleu Limousin fait les choses en grand pour la demi-finale de Pro D2 de Brive contre Vannes, ce dimanche. Une émission de quatre heures est consacré à ce moment fort de la saison du CAB en vue d'une qualification pour la finale.

Quatre heures d'émission entre 13h et 17h

Rendez-vous à partir de 13h sur France Bleu Limousin et nos réseaux sociaux pour vivre ensemble cette rencontre. Le temps de s'imprégner de l'atmosphère au stade, d'aller à la rencontre des supporters du CAB, des partenaires du club, des élus, etc. A 14h15, nous suivrons le match en intégralité. Au coup de sifflet final, vous entendrez les premières réactions des fans et des joueurs.

Vos places avec France Bleu Limousin

D'ici dimanche, France Bleu Limousin vous fait aussi gagner les dernières places assises pour être au Stadium et voir cette première demi-finale à Brive depuis 2013. Ecoutez nos émissions et suivez nous sur nos réseaux sociaux.