Pro D2 : déplacement à haut risque pour le Biarritz Olympique à Aix

Biarritz, France

Le BOPB face à un nouveau défi. Biarritz se déplace à Aix pour y affronter Provence Rugby (coup d'envoi 20 heures, à suivre sur France Bleu). Les Aixois, septièmes au classement de Pro D2, sont des concurrents directs dans la course aux phases finales. Ils ont un point de plus que les Biarrots, neuvièmes du championnat à l'aube de cette 22e journée. Prudence à un adversaire qui est en forme. Sans faire du bruit, le promu reste sur quatre succès d'affilée (contre Montauban et Bourg-en-Bresse, à Massy et Mont-de-Marsan). Grâce notamment à un paquet d'avants solide, une ligne de trois-quarts virevoltante et une indiscipline, jusqu'ici rédhibitoire, gommée.

Pour le BO, qui a retrouvé des couleurs la semaine dernière (face à Soyaux-Angoulême), le moindre point, même à l'extérieur, aura son importance à dix journées de la fin du championnat. D'autant que peu de points séparent les équipes placées dans le ventre mou du championnat. Une victoire ou une défaite et tout peut très vite changer, vers le haut comme vers le bas du classement. Le premier qualifiable est à cinq points de Biarritz, la première équipe en position de relégable à 14 points. Les hommes de Matthew Clarkin ont besoin de constance, de montrer que l’embellie de ces dernières semaines n'est pas qu'un feu de paille.

Les déclarations

Jacques Cronje : "Le fait que le classement soit serré donne une motivation supplémentaire à l'équipe, parce que si tu perds tu peux chuter d'une, deux, trois ou quatre places. Cela dépend de qui gagne et qui perd. Notre objectif c'est d'être dans les six premiers, et nous devons engranger un maximum de points, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Même si on sait que ce sera dur, face à une bonne équipe [...] Le match contre Angoulême nous a permis de repartir de l'avant, on a montré de bonnes choses, réalisé de belles séquences. On a géré nos temps forts comme nos temps faibles, et il faut se servir de cela pour engranger de la confiance et progresser."

Ximun Lucu : "Désormais, il faut qu'on débute chaque match comme une finale. Mais si on perd à Provence, le championnat ne s'arrête pas, on aura toujours une chance. On essaie d'aller chercher des points partout sans viser des matches particuliers. À dix journées de la fin du championnat, on n'a plus le temps, il y a urgence. Et cette urgence fait qu'on prépare peut-être mieux les matches, on les aborde d'une façon différente par rapport au début de la saison. On sait que Provence Rugby veut aussi jouer la qualification donc le match sera peut-être moins ouverts que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il faut y aller sans se poser des questions, jouer notre jeu. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira."

Adam Knight : "Provence Rugby est sur une série de 4 victoires. C'est une grande équipe, très physique, impressionnante surtout à domicile et il faudra faire attention dès l'entame du match. On est encore dans la course aux phases finales, donc chaque match, chaque point aura son importance au final. On doit faire le travail, chacun de nous, individuellement et ne pas avoir de regret [...] On l'a prouvé depuis le début de la saison, on est capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe de ce championnat. On a l'occasion d'envoyer un message à nos concurrents, de montrer qu'il faudra compter sur nous pour les phases finales".

Les compositions

Pour la 22e journée de Championnat de ProD2, les #BOys se déplacent à @ProvenceRugby. Coup d’envoi vendredi 22 février à 20H au Stade Maurice David !



Retrouvez la compo de notre équipe. À noter la 1ère feuille de match du jeune 2ème ligne Heath Backhouse ! 🔥🔥



Aupa BO 🔴⚪️ pic.twitter.com/7ewyMX0ErZ — Biarritz Olympique Pays Basque (@BOPBweb) February 21, 2019

🛑COMPO🛑

Après une grosse, grosse semaine, ils sont prêts ! Voici le XV de départ pour la venue de @BOPBweb demain soir !



Les 2⃣3⃣ ➕ compo #Biarritz ➡️ https://t.co/Kw3zCnjTbj



⚠️ Plus que qques places pour voir les Noirs demain soir !

🎟️ https://t.co/uJuKr8xeag#ProD2#Compopic.twitter.com/tNTbwyp4T2 — Provence Rugby (@ProvenceRugby) February 21, 2019

La 22e journée