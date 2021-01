Pro D2 : suspicion de cas Covid au Stade Aurillacois, le match contre Oyonnax reporté à samedi

Initialement programmée ce vendredi à 19 heures à Jean-Alric, la rencontre comptant pour la 18e journée de Pro D2 entre le Stade Aurillacois et Oyonnax a été décalée d'une journée. Des joueurs cantaliens sont "cas contacts" et donc potentiellement contaminés. De nouveaux tests PCR ont été effectués dans l'effectif de Romeo Gontineac et les résultats sont attendus d'ici ce jeudi soir.

L'équation est simple. Si trois joueurs, au moins, sont déclarés positifs, le match sera reporté à une date encore à déterminer. Sinon, il aura lieu le samedi 30 janvier à 18 heures dans l'enceinte aurillacoise, comme l'a précisé la LNR (Ligue Nationale de Rugby).

C'est la deuxième que le Stade Aurillacois est confronté à un report de match depuis le début de la saison. Fin octobre (8e journée), le Biarritz Olympique avait du renoncer à son déplacement dans le Cantal. Des cas positifs ayant été dépistés dans l'effectif basque. Deux semaines plus tard, les Biarrots s'étaient imposés en Auvergne.

Une chose est sûre, l'équipe espoirs du Stade Aurillacois est bel et bien touchée par des cas avérés. Conséquence, les jeunes Cantaliens ne se déplaceront pas dimanche après-midi à Clermont-Ferrand pour disputer le derby auvergnat contre l'ASM.