Pro D2 : "Des moments comme ça, j'en ai rêvé des tonnes de fois," les déclas de Biarritz après Montauban

Commencer l'année par une victoire pour se lancer . C'était le mot d'ordre du Biarritz Olympique avant la réception de Montauban pour la 16e journée de Pro D2 , la première de la phase retour. Contrat rempli, non sans mal pour les hommes de Shaun Sowerby, qui se sont défaits dans la difficulté des Tarn-et-Garonnais (20-17). Sans une intervention quasi-providentielle de Fariscot, venu stopper une interception des vert et noir à la 75e, alors que les deux équipes étaient dos à dos, Montauban aurait même pu prendre sa revanche du match aller .

ⓘ Publicité

La chance était du côté des Biarrots ce jeudi 5 janvier, puisqu'une ultime pénalité, à la 81e, a permis à Baptiste Germain de donner à la victoire au BOPB, et aux deux à se départager.

Ils ont dit :

Baptiste Germain, demi d'ouverture de Biarritz : "Je suis content, mais surtout pour l'équipe. Avant la pénalité, il y a deux contests en touche qu'on va chercher sur des lancers qui ne sont pas à nous, grâce à Temo Matiu. A 19/20 ans, il va nous chercher tout ça, c'est le plus important à retenir, comme le bon travail en mêlée, et les avants qui pour certains ont encore joué 80 minutes. Donc c'est là que le travail doit être récompensé. Et ça, c'est mon rôle. À certains moments, pendant le match, je n'ai pas su le faire alors que c'était à moi de gérer les choses, et aussi de gérer les temps forts et les temps faibles de Montauban. Et je n'ai pas su le faire. La pénalité à la fin, il n'y avait rien de plus beau. Un moment comme ça, j'en ai rêvé des tonnes et des tonnes de fois quand j'étais dans mon lit, quand j'étais petit et enfin, c'est arrivé. Surtout que ça finit bien la fin. Je suis content d'avoir pu récompenser toute l'équipe sur un match qui a été très dur, et ainsi lancer 2023 de la meilleure des manières.

On a bien lancé l'année, mais on s'est fait peur. Ces matchs là, il faut aussi savoir les gagner d'une certaine manière. Il y a un gros déplacement à Colomiers la semaine prochaine où je pense qu'ils vont vouloir se rattraper du match aller, donc il faut bien récupérer, vite basculer à la semaine prochaine pour aller faire un gros match. Derrière, on va avoir une semaine off et puis après, on aura un gros bloc de six matchs qui sera important avec des grosses réceptions et des gros déplacements. Donc il faut essayer de confirmer la semaine prochaine à Colomiers, aller chercher des points là où on peut."

Baptiste Erdocio, pilier de Biarritz : "On fait une bonne entame, une bonne première mi-temps et à partir de la 55e/60e on lâche un peu et on les laisse revenir. Et quand ils sont en confiance comme ça, ils nous mettent en difficulté. On s'est repris, on n'a pas lâché le morceau et on a été se chercher la victoire jusqu'à la fin du match.

On n'a pas forcément douté pendant le match, mais quand on a vu le retour de Baptiste Fariscot sur l'essai de Montauban, là on s'est dit "maintenant il nous faut trois points pour gagner," donc on a commencé à les chercher. Il restait cinq minutes à jouer, je crois. Ça n'a pas été facile. On a récupéré la balle en touche, on s'est dit "on va gagner ce match" et on l'a fait grâce à la botte de Baptiste Germain qui n'a pas stressé et qui a mis ses trois points à la fin.

Si on avait repris cette année là avec une défaite, ç'aurait été un coup de massue. Surtout que le score et les points au classement sont très proches. Cette victoire fait énormément de bien et on va retravailler la semaine prochaine pour aller à Colomiers avec une envie de jouer, de gagner."

Shaun Sowerby, manager général de Biarritz : "Historiquement, Biarritz, depuis qu'on est là, se trompe à la rentrée en termes de résultats. C'est pas passé loin, mais ce n'était pas le cas ce soir. On est soulagé. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi temps. On a parfaitement démarré la deuxième mi-temps avec une action super. Et puis ensuite, il y avait tout à faire. On peut parler de nos erreurs et notre gestion pendant 20 à 25 minutes, mais aussi féliciter l'équipe adverse qui est dans une position délicate, et qui est venu avec l'intention de faire quelque chose. Donc ils n'ont pas lâché, Montauban était bien en place et nous a mis en difficulté et du coup, on a eu un peu de mal vers la fin de match. Et comme on fait souvent, on a fait basculer le match dans les derniers moments.

On est content de la victoire et surtout soulagé parce que couper pour les vacances, c'est une chose, c'est mérité, les joueurs ont beaucoup de matchs, mais c'est pas évident de reprendre. Ce n'est pas évident de jouer après une coupure. Il n'y a pas de blessure, le résultat est bon et on fait une belle affaire, même si la prestation n'était pas parfaite. Mais on est au début de la phase retour. Ce n'est pas le plus important d'être parfait à ce moment là."