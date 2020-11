Pro D2 : des supporters quand même présents au Stade des Alpes

Vendredi soir contre Rouen, le Stade des Alpes sonnera encore une fois très creux, mais contrairement aux matchs contre Valence et Mont de Marsan, les Rouge et Bleu ne seront pas sans leurs supporters. Le club propose à ses habituels spectateurs d'envoyer des photos d'eux, pour les afficher dans les tribunes.

"Garder le contact avec les supporters" Thomas Bianchin, responsable de la communication du FCG

Pour le club grenoblois et son responsable de la communication il s'agit de palier à la "frustration du public de ne pas pouvoir assister aux matchs et pour les joueurs de ne pas être soutenus". Pour Thomas Bianchin, c'est aussi un moyen de "garder le contact avec les supporters que l'on voit forcément moins. Il y a un côté ludique et ça permet de maintenir un lien dans cette période difficile".

L'envoi de photo est possible jusqu'à mardi 16h, soit à l'adresse mail contact@fcgrugby.com , soit via ce lien.