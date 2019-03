Pro D2 - Didier Casadéï (Brive) : "En gagnant là-bas, tu tues Nevers"

Brive-la-Gaillarde, France

Une ambiance particulière régnait au CA Brive ce mercredi en fin de matinée pour la conférence de presse d'avant match à Nevers, ce jeudi, en ouverture de la 25e journée de Pro D2. Il y avait, certes, le soleil et autant de sourires sur les visages des joueurs et membres du staff après la mise en place. Il y avait, surtout, une bonne dose d'impatience et de motivation à l'heure d'en découdre sur la pelouse de l'USON, 2e ex aequo du classement avec 70 points, face à un CAB 4e avec 69 points. Didier Casadéï n'a pas fait dans la langue de bois avant ce choc du championnat.

"On doit devenir difficile à battre"

Il a évidemment été question de la course aux deux premières places dans laquelle les deux formations sont lancées pour accéder directement aux demi-finales en fin de saison. " Oyonnax a pris un ascendant définitif, à mes yeux, pour être dans les deux premiers " lance Didier Casadéï, " il reste une place pour Nevers, Bayonne et nous ". Le CAB, très légèrement en retrait par rapport aux trois autres, peut-il combler le retard ? " Il reste six matchs, ça peut être très serré et se jouer au goal-average particulier à la fin " esquive d'abord l'entraîneur des avants. " A moins qu'on soit capable de gagner à l'extérieur " continue-t-il, " là, on se mettrait dans des dispositions favorables pour être dans les deux premiers. Nous avons pris des points neuf fois sur onze à l'extérieur, mais nous n'y avons gagné que deux fois ".

"Avoir plus de maîtrise dans les moments clés"

Après les défaites dans les deux dernières minutes à Montauban et Bourg-en-Bresse, Brive peut-il enfin faire la bascule à Nevers ? " Il faudra être constant pendant 80 minutes : en conquête, en défense et au moment de marquer des points. Surtout, il faudra avoir plus de maîtrise dans les moments clés parce que c'est ce qui nous manque. Il faut qu'on ait appris de nos erreurs passées de façon à ne plus les reproduire " . Maintenant ou jamais de gagner à l'extérieur pour être dans les deux premiers en fin de saison ? " Oui. En gagnant là-bas, tu tues Nevers pour être dans les deux premiers. Au lieu d'être trois (pour concurrencer Oyonnax, ndlr), on ne serait plus que deux (Bayonne et Brive, ndlr) pour pouvoir être dans les boules (sic) " avance Didier Casadéï. " Maintenant, Nevers doit se dire la même chose. Ils ont dû se mobiliser après leur défaite à Bourg-en-Bresse, où ils avaient laissé quelques joueurs au repos. Ils doivent nous attendre de pied ferme. En plus, notre belle victoire contre Aix-en-Provence, la semaine dernière, est forcément mobilisatrice pour nos adversaires. Tout le monde dit qu'on a été bon, costaud et efficace, alors les adversaires se mobilisent là-dessus ".

"Voir si on est capable de faire bloc, tout en étant discipliné"

Au delà du résultat à Nevers et du classement, est-ce un bon moment, à deux mois des phases finales, pour s'étalonner contre un gros ? " Oui, on doit parler de performance collective. L'équipe est en progrès dans tous les secteurs de jeu. On s'entraîne beaucoup depuis huit ou neuf mois, on doit commencer à _être en place et avoir des certitudes. On doit devenir difficile à battre_. Les matchs vont, aussi, se gagner dans la tête et dans l'intensité de ce qu'on va mettre en terme d'agressivité et de solidarité. On va voir si on est capable de pouvoir faire front, de faire bloc, ensemble, tout en étant discipliné. Nous sommes une équipe un peu petit jeune, elle manque de vécu commun. Pour gagner en confiance, il faut qu'on puisse remporter des matchs qui nous permettront de nous rendre compte que l'on peut faire très bien ". Nevers est aussi privé de son facteur X, l'ailier Josaia Raisuqe auteur de 14 essais mais suspendu. Une bonne nouvelle pour Brive ? " Je suis allé à Colomiers voir le match de Nevers, en novembre. Il avait marqué deux essais, dont un tout seul, et Nevers avait gagné d'un point (24-23). C'est un joueur qui, quand il ne se passe rien, est capable de marquer un essai tout seul. Alors oui, c'est mieux qu'il ne soit pas là ".

