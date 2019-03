Pro D2 - Difficultés à l'extérieur : le cas du CA Brive soumis au préparateur mental Denis Troch

Brive-la-Gaillarde, France

Après une belle carrière de footballeur puis d'entraîneur de foot (champion de France avec Paris en 1994, meilleur entraîneur de Ligue 2 en 1996 et 2002), Denis Troch s'est tourné vers une carrière de préparateur mental depuis une dizaine d'années en direction des sportifs mais aussi des entreprises.

Il a notamment créé H-Cort Performance et accompagné, en matière de rugby, les équipes de Clermont, Montauban ou Vannes. Nous avons soumis le cas de Brive à Denis Troch, alors que le CAB, battu dans les derniers instants lors de ses deux derniers matchs à l'extérieur, dispute un match crucial à Nevers, ce jeudi soir, dans la course directe aux demi-finales de Pro D2.

"Une lutte d'influence mentale se joue très souvent"

- France Bleu Limousin : pourquoi est-il plus difficile de gagner à l'extérieur qu'à domicile ?

- Denis Troch : " Plusieurs paramètres interfèrent. Il y a d'abord le public, qui peut avoir une importance. Pour autant, une lutte d'influence mentale se joue très souvent. A l'extérieur, on pense souvent qu'on va être chahuté parce qu'on n'est pas forcément protégé mentalement. On préfère s'assurer un match nul en foot, ou un point de bonus défensif au rugby car le classement britannique compte beaucoup au rugby. "

- France Bleu Limousin : cela relève surtout de la psychologie, alors ?

- Denis Troch : " Pas seulement, mais en grande partie. On peut accepter de ne pas gagner, contrairement aux matchs à domicile. C'est cette acceptation qui, parfois pour ne pas dire souvent, amène à ne pas gagner et se contenter du bonus défensif.

"Quand on voit un match s'échapper, un ancrage se fait"

- France Bleu Limousin : Brive est loin de vivre une saison noire à l'extérieur mais a chuté chez les équipes du bas de tableau (Massy, Colomiers, Bourg en Bresse) et s'est aussi incliné dans les deux dernières minutes lors de ses deux derniers matchs à l'extérieur (Montauban et Bourg en Bresse). Y a-t-il un élément d'explication ?

- Denis Troch : " Je ne me permettrai pas de juger ni de penser quoi que ce soit de cette équipe de Brive. Je ne la connais pas, je ne l'ai pas vu jouer et je ne suis pas en interne pour porter un jugement qui pourrait furtif et facile à donner. Je crois que c'est plus complexe que ça. "

- France Bleu Limousin : " C'est à dire ? "

- Denis Troch : " Le fait de douter dans les dernières minutes intervient, souvent, dans des périodes comme celles-ci. Les matchs les plus importants se jouent généralement au mois de mars. Que ce soit le maintien, la montée, le fait de se qualifier pour des phases finales, etc. Il y a, en règle générale, trois matchs qui sont hyper importants. Ou ils permettent de jouer l'objectif fixé, ou alors de galérer quelques semaines. Si vous en ratez un, il faut attendre quelques semaines pour retrouver cette opportunité. Et, quand on voit les matchs s'échapper en fin de rencontre, il y a malheureusement un ancrage qui se fait. Il est négatif pour l'équipe dans laquelle on joue, et il peut aussi donner la possibilité à l'adversaire, en fin de rencontre, de prendre l'ascendant. Car il sait que vous êtres vulnérable à ce moment là. C'est un point de vue véritablement psychologique. "

"Se dire qu'on a déjà réussi à revenir au score ou à renverser un match"

- France Bleu Limousin : comment lutter contre ces phénomènes ?

- Denis Troch : " Il y a bien sûr un travail de fond. On l'avait mené avec l'ASM Clermont qui savait gagner. Brive et bien d'autres équipes savent aussi gagner. Pour autant, il est nécessaire de pouvoir le répéter dans des conditions hors norme. C'est à dire dans la difficulté. Et là, il faut aller rechercher la confiance. Cela passe par la réflexion afin de trouver tout ce qu'on a fait de bien. Par exemple, se dire qu'on est capable de marquer un essai, de le transformer, de passer une pénalité, de gagner un match, de gagner un match à l'extérieur, etc. Finalement, on se donne de bonnes raisons, de ce fait là, de pouvoir gagner. Quand on se donne cette possibilité et l'autorisation de le faire, c'est moins compliqué. Et on peut chasser les vieux démons qui pourraient nous ramener au simple fait de se dire qu'on est maudit le jour j ou sur une saison. Ce qui est complètement faux. "

- France Bleu Limousin : est-ce aussi valable pour une équipe plutôt jeune, comme celle de Brive ?

- Denis Troch : " On sait que l'expérience est nécessaire dans la gestion des rencontres, et notamment des fins de match. Il faut avoir des personnes qui ont vécu ça. Parce que la confiance n'est pas simplement la confiance en soi. C'est aussi la confiance en les autres, aux partenaires en l'occurrence. Mais aussi une confiance en la situation, c'est à dire qu'on a vécu une situation comme celle-ci et qu'il faut aller rechercher ces moments là. On sait que les fins de match sont toujours tendues, notamment les trois dernières minutes. Il faut se dire qu'on a déjà réussi à revenir au score ou à renverser une rencontre dans ces conditions là. Quand on est jeune, on a moins d'expérience. Pour autant, il y a encore cette possibilité d'apprendre. Il y a aussi le fait de faire confiance aux gens qui connaissent. Il y a toujours des joueurs qui ont une expérience. Ils peuvent être chargés de cette mission de rebooster, de redynamiser ou de fédérer autour de ces moments clés qui sont importants pour la victoire, notamment dans les derniers instants "