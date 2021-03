Pro D2 : divorce consumée entre le président du Biarritz Olympique et une partie des supporters

C'est la première fois que l'un des groupes de supporters s'attaque directement et ouvertement au président du Biarritz Olympique. Après une conversation avec Louis-Vincent Gave, le président de Gavekal, propriétaire du BOPB, l'association Miarritzeko Mutilak a décidé de sortir du bois et de publier une lettre ouverte dans laquelle elle énumère ses griefs à l'encontre de Jean-Baptiste Aldigé et demande sa démission. Elle explique que les négociations en cours qui conduiraient à la délocalisation du club hors de Biarritz sont "bien plus qu'une insulte à notre identité, à notre territoire, à notre histoire, c'est _une trahison irrémédiable"_.

Au-delà, c'est la personnalité et les agissements du président du Biarritz Olympique qui sont dans le collimateur de ces jeunes supporters. "La rupture est irrémédiable. Aujourd'hui, il est temps de dire stop." Ils traduisent le ras-le-bol d'une partie des supporters biarrots. Les Miarritzeko Mutilak savent que leur initiative pourrait avoir des conséquences pénibles. "Nous savons qu'à la suite de cette lettre, nous recevrons sûrement des insultes, des menaces physiques, verbales ou judiciaires, que nous seront peut-être suivis, que notre association ne pourra fêter comme elle l'entend ses 15 ans à la rentrée prochaine".

Arthur, le secrétaire de l'association, a accepté d'aller plus loin en expliquant à France Bleu Pays Basque la démarche du groupe de supporters, ses motivations et ses craintes.

Arthur : Le point de non-retour, ça a été le projet de délocalisation et les négociations qui ont été avancées avec la métropole de Lille. On trouvait que c'était vraiment une insulte par rapport à l'histoire du club. Déjà que ça faisait un petit moment qu'avec Jean-Baptiste Aldigé c'était un peu plus compliqué au niveau des relations que ce soit avec les journalistes, les supporteurs, enfin tout le monde... On a trouvé que c'était vraiment la goutte de trop. C'était vraiment une insulte, c'était ne pas nous respecter et ne pas respecter les gens qui travaillent pour ce club depuis des années, depuis des décennies. On a décidé de réagir et montrer qu'on n'était pas "satisfaits" de sa présidence. On a essayé d'avoir un dialogue constructif avec monsieur Gave en lui expliquant que ce n'était pas possible et malheureusement, ça n'a pas été très productif comme conversation. On n'a pas forcément eu les réponses à nos questions, et du coup, on a décidé de le rendre public pour montrer qu'on était en désaccord avec eux.

France Bleu Pays Basque : Ce que vous lui demandez dans la lettre, c'est la démission de Jean-Baptiste Aldigé, des garanties. Il ne vous les a pas donné ?

Nous, on souhaitait avec lui de ce sujet là en particulier. Pas de projet, pas du tout du financier, etc... ce n'est pas notre affaire. Ce qui nous chagrine, c'est plutôt l'attitude du président, ce qu'il fait. C'est pour cela que l'on voulait discuter avec Louis-Vincent Gave. Après, on ne veut pas non plus divulguer ce qu'il nous a dit parce qu'en soi, il nous a quand même répondu et on le remercie pour ça. Mais comme on n'a pas été satisfaits des réponses qu'il nous a données, on a préféré montrer publiquement qu'on ne soutenait pas la présidence actuelle. [00:02:39][32.1]

Vous avez des contacts avec les autres groupes de supporteurs ou est-ce une initiative isolée de votre part? Est ce que vous sentez que la colère monte ?

Je ne parle qu'au nom de Miarritzeko Mutilak, je ne parle pas au nom des autres. Mais de notre côté, ça fait plusieurs temps déjà qu'il y a quand même un petit problème avec lui, en particulier, avec la présidence en général. Je pense qu'autour ça commence à monter de plus en plus. Je vois les contestations, que ce soit sur les réseaux ou ce que disent les gens en général dans la ville de Biarritz. Je pense qu'il y a de plus en plus de contestation envers Monsieur Aldigé. Les autres assos, je ne sais pas. C'est pour ça que nous, on a décidé de le faire, pour montrer qu'on était complètement en désaccord et qu'il ne fallait pas non plus se laisser faire. Il y a des choses qu'on peut accepter, mais d'autres qu'on ne peut pas. Et ça on ne peut pas l'accepter : le projet de délocalisation, c'est complètement absurde, on ne peut pas mettre en place un Biarritz Olympique à Lille ou n'importe où. Et Même si c'est du chantage, nous on n'accepte pas ça. On en a marre d'être tous les ans victimes de cela.

J'imagine que la situation du Biarritz Olympique actuellement, dans les coulisses, ça vous chagrine.

Ce qui est dommageable c'est que le sportif se passe plutôt bien. On n'a jamais été aussi bon en Pro D2 ces dernières années. Donc voilà, on peut louer le travail sportif, le côté sportif qu'a mis en place la présidence actuelle. On est d'accord pour le dire. Bien sûr, il y a aucun souci, mais ce n'est pas pour autant que si le sportif marche, on peut se permettre de faire des choses comme il le fait. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu profiter de cette saison pour reparler que du sportif pour une fois. Et malheureusement, il y a toujours ces petits problèmes d'affaires qui font que malheureusement on parle plus du BO pour ses affaires extra sportives que sportives. Et ça, ça ne nous plaît pas. On est pas contre le club, évidemment on le soutien, on a toujours envie de monter en Top 14, bien sûr. Mais il y a des choses qui doivent changer parce que ça ne peut pas durer.

La situation vous inquiète ?

Honnêtement, moi, personnellement, un peu quand même. C'est une guerre d'ego et le problème de ces guerres d'ego, c'est que cela surenchère, ça surenchère et ça ne s'arrête jamais. Déjà, en termes de relations, cela nuit énormément à l'image du club et on n'en a pas besoin. Donc déjà, par rapport à ça, c'est une mauvaise chose. J'ai malheureusement peur que ça ne s'arrête pas parce que j'ai lu des articles récemment, Monsieur Gave a toujours confiance en Monsieur Aldigé et je pense que cela ne que ça risque pas de changer. Je pense que Monsieur Aldigé, malheureusement, ne changera pas. S'il n'a pas changé jusqu'à présent, il ne changera pas maintenant pour moi. Donc malheureusement, j'ai peur que ça continue et que cela nuise aux intérêts du club.