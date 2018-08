Bayonne, France

Il y a seulement un an et demi, Bayonne - Brive était encore une confrontation entre candidats au maintien en Top 14, anciens bastions de l'élite du rugby français. Aujourd'hui, "ce n'est plus que" l'affiche d'ouverture du championnat de Pro D2. Un choc supposé entre 2 candidats désignés, à défaut de s'auto-déclarer, à la remontée.

"Envie de voir si on est au niveau"

Bayonne et Brive, deux équipes qui se ressemblent. Deux équipes qui ont surtout connu une intersaison mouvementée. Les Corréziens, après la relégation, ont perdu 17 joueurs et changé de manager. L'amalgame s'est-il déjà fait ? Le groupe a-t-il assimilé la méthode Jérémy Davidson ?

Les mêmes questions se posent pour l'Aviron Bayonnais, qui a enregistré l'arrivée de 13 joueurs (dont 5 seront titulaires samedi soir) et est désormais dirigé par Yannick Bru, ancien entraineur des avants du XV de France et du Stade Toulousain. "On a envie de voir, face un pensionnaire du Top 14 (sic), qui va avoir l'ambition de gagner ici, si on est au niveau."

"Un beau moment de rugby"

Le manager des ciel et blancs ne le cache pas, ce 1er match est primordial : "Pour démarrer l'aventure, c'est bien de construire sur du positif et on aimerait accrocher une victoire ici à domicile pour entretenir la confiance et envoyer un message à tous ceux qui nous soutiennent."

Même si le championnat de Pro D2 est long (32 ou 33 matchs pour la montée), prendre un bon départ est essentiel. Les Bayonnais l'ont appris à leur dépens la saison dernière. Mais rien de mieux que d'attaquer contre un gros morceau se réjouit le nouveau capitaine, Antoine Battut : "Il faut jouer des matchs avec de la pression, de l'enjeu pour savoir, au moins on sera fixés. Ca va surtout être un beau moment de rugby dans un stade plein. Moi c'est pour cela que je joue au rugby."

Un (vice-)capitaine de 22 ans

L'expérimenté 3e ligne de 34 ans aura pour mission cette saison de chapeauter un groupe relativement rajeuni où sont intégrés une nouvelle fois de nombreux espoirs. Il aura justement pour vice-capitaine l'une de ces jeunes pousses du centre de formation.

A seulement 22 ans, et moins d'un an de Pro D2 derrière lui - il a joué son 1er match le 20 octobre 2017 à Carcassonne et a été titularisé pour la première fois à Nevers lors de la 14e journée le 3 décembre 2017 - Peyo Muscarditz connait une ascension vertigineuse.

Je suis encore surpris, je m'y attendais pas. Après j'essaie de ne pas me prendre la tête, il ne faut pas que cela change mes habitudes, ni ma façon de jouer. - Peyo Muscarditz

Pour cette première affiche de la saison les Bayonnais pourront compter sur leur public, nombreux, plus de 10.000 places avaient été vendues vendredi soir.

Les compositions d'équipes

Pas épargné par les blessures (Beattie, Delonca, Orlandi, Ayarza, Duputs, Robinson, Jané, Rouet, Zabala, Ducat), sélection (Van Lill) et suspension (Rouet), l'Aviron Bayonnais affiche une première composition de 27 ans de moyenne d'âge, forte de 5 recrues (+ 4 sur le banc) et 3 espoirs (+ 2 sur le banc) dont les néophytes Bastien Bergounioux (1er match professionnel) et Arthur Duhau (2e match, 1re titularisation).

📋 Découvrez la première composition d'équipe de la saison pour aller affronter @avironrugbypro à Jean-Dauger !

Le capitanat est confié à Thomas Laranjeira et le groupe compte au total 7 recrues à découvrir sous les couleurs brivistes...#ABCAB

🏳️🏴

👉 https://t.co/wcjhuUI8jmpic.twitter.com/3qfbAxDT8y — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) August 17, 2018

