Pro D2 : En larmes le BO battu à Agen voit la finale s'envoler !

Malgré 3.000 supporters rouges et blancs déchainés, le Biarritz Olympique trop indiscipliné, pas assez précis, n'a rien pu faire à Agen. Les locaux, à un match de retrouver le Top 14 un an après l'avoir quitté, ont gagné d'abord devant. Les Biarrots repartent frustrés.

Si les 3.000 supporters biarrots, bien qu'en sous nombre, ont gagné la bataille des tribunes, leurs joueurs eux n'ont pas réussi à en faire de même sur le terrain, battu par plus forts, et par eux-mêmes. Adieux et aurevoirs frustrants pour une partie du groupe

Nombreux, mais pas autant que les locaux, les supporters biarrots ont gagné la bataille des tribunes à Agen © Radio France - Amaia Cazenave

Concentrés, portés par leurs supporters, ils avaient pourtant attaqué cette demi- finale comme des lions, prenant à la gorge les Agenais. Cueillis à froid, les locaux étaient contraints de se mettre à la faute. Deux pénalités en 5 minutes, transformées par Maxime Lucu : 6-0 !

On pensait les Biarrots bien partis, mais c'était sans compter sur la réaction des Agenais, par leurs avants d'abord. Dominateurs en conquête, plus puissants et rapides, les Lot-et-Garonnais passent une première fois la ligne d'en-but du BO et prennent l'avantage pour la première fois à la 9e minute. Une pénalité transformée plus tard (10-6), le BO se retrouvent réduits à 14 à la 27e minute (carton jaune pour le pilier Mathieu Giudicelli) pour une nouvelle faute en mêlée.

Et c'est à 14, juste avant la mi-temps (Giudicelli n'ayant pu faire son retour faute d'arrêt de jeu) que les Biarrots encaissent un nouvel essai au pire moment : 17-6 à la mi-temps. Les Biarrots s'énervent, font preuve d'indiscipline, et rejoignent les vestiaires en ballotage défavorable.

Et ça ne s'arrange pas en début de seconde période face à des Agenais plein de maîtrise qui passent une nouvelle pénalité. 17-6 à la 50e minute. Les sourires et les tapes dans les mains font leur apparition dans les rangs Lot-et-Garonnais. Prématuré !

Sione Tau auteur d'un placage haut sur Kylan Hamdaoui laisse les siens en infériorité numérique et sonne involontairement la révolte des Biarrots, qui inscrivent un superbe essai collectif, conclut par Maxime Lucu à la 55e (20-11), puis transforment une nouvelle pénalité 58e. Match totalement relancé à l'heure de jeu (20-14) et atmosphère irrespirable...

Mais les Biarrots qui ont l'occasion de marquer un essai, puis d'inscrire une pénalité les ramenant à 3 points à un quart d'heure du terme du match ratent le coche. Pas Clément Darbo qui passe une nouvelle pénalité en suivant de 35m à droite (23-14, 71e) puis une dernière à 5 minutes du terme.

Le baroud d'honneur du BO dans les ultimes minutes n'y suffira pas (26-14). Les Biarrots sont tombés sur plus fort qu'eux, un Agen maître de ses nerfs, de son jeu, plus appliqué qui disputera la finale d'accession contre Montauban à Bordeaux dimanche 21 mai.

Les supporters biarrots retrouvés, bien que le tifo ne soit pas encore tout à fait au point, derrière leur équipe en cette fin de saison © Radio France - Amaia Cazenave

L'équipe de copains rouge et blanc elle se quitte avec des larmes pleins les yeux pour les adieux de leur capitaine David Roumieu, ainsi que Benoit Baby au rugby, et les aurevoirs de Tim Giresse, Alexandre Roumat, Yohan Le Bourhis et sans doute d'autres à ce maillot ! Le BO repartira pour une 4e saison consécutive en Pro D2 avec Gonzalo Quesada, le manager du Stade Français, aux manettes.

La saison prochaine le Biarritz Olympique retrouvera le voisin bayonnais pour un nouveau derby qui animera la Pro D2 !