Pro D2 : entame ratée, réaction et bonus, les déclas de Biarritz après le revers contre Mont de Marsan

Après une entame de match complètement ratée, où il a été dominé dans l'agressivité et le combat, le Biarritz Olympique n'a rien pu faire d'autre que courir après le score pendant 80 minutes face à Mont de Marsan. Récompensés par un point de bonus défensif en toute fin de match, les Biarrots peuvent à la fois nourrir des regrets après leur réveil trop tardif, et se féliciter de leur réaction en fin de première période, alors qu'ils étaient en double infériorité numérique. Un match au scenario improbable, où Biarritz à été réduit à 13 pendant un petit quart d'heure et les Montois... à 11, après 4 cartons jaunes reçus en fin de partie. Au final, le BO s'incline de petits points (27-29).

Les déclarations d'après match :

Shaun Sowerby, entraîneur des avants du BO : "Est-ce qu'on se contente de ce bonus défensif ? Non. Il y a de la déception, pas de la satisfaction. Il y a des choses positives, des réactions de l'équipe qui, menée 20 à 3, s'est donné l'espoir de revenir dans le match. Mont de Marsan a montré plus d'envie sur ce match. Nous, nous sommes toujours en reconstruction, en recherche de repères collectif. Mais c'est aussi dans la difficulté que ces repères se créent, regardez Mont-de-Marsan justement, il y a deux ans ils luttaient pour le maintien, et ce groupe s'est forgé dans cette difficulté. La Pro D2, c'est 3O matches. On ne va pas paniquer, c'est une déception de perdre à la maison, surtout contre un concurrent direct, mais parfois on a aussi besoin de se tromper pour apprendre plus vite."

Barnabé Couilloud, demi-de-mêlée du BO : "On est très déçus. On a beaucoup de regrets parce que ce match, je pense qu'il y avait la place de le gagner. On l'a vu en deuxième mi-temps, on arrivait vraiment à les mettre en difficulté, donc c'est un peu rageant. C'est sûr que c'est mieux d'avoir pris un point qu'aucun, mais surtout pour moi sur ce match on en a perdu trois."

Steeve Barry, ailier du BO : "On passe à côté en première mi-temps. On manque de maîtrise, on a fait beaucoup de fautes, puis ils prennent le large. En fin de première mi-temps on arrive à remonter un peu, l'essai nous remet dans une bonne dynamique pour la deuxième mi-temps. En deuxième période, on met de nouveaux ingrédients, on les met à la faute, on arrête de leur rendre les ballons, mais ça n'a pas suffit, les matches il faut les jouer 80 minutes. Sur les trois premiers matches de la saison, on a quelques petits soucis de démarrage, on va analyser tout ça pour mieux préparer le prochain déplacement à Nevers jeudi prochain."

Steeve Barry qui a aussi tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier en équipe de France à 7, Virimi Vakatawa, contraint de mettre un arrêt prématuré à sa carrière en raison d'un problème cardiaque.