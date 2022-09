Battu à Vannes 34-26 pour la deuxième journée de Pro D2, le BO peut nourrir des regrets alors qu'il était en supériorité numérique pendant 45 minutes. Une défaite frustrante, la première de la saison, mais c'est aussi autant d'expérience engrangée par le jeune garde rouge et blanche.

Pro D2 : entre déception et apprentissage express, les réactions Biarrots après leur défaite à Vannes (34-26)

Alors qu'ils avaient remportés leurs trois derniers déplacements à Vannes, les Biarrots se sont inclinés à La Rabine ce vendredi 2 septembre, pour le compte de la deuxième journée de Pro D2 (34-25). Le staff voulait avant tout faire bonne figure, chez une équipe blessée et qui se devait de réagir après une saison manquée et un match d'ouverture perdu dans les derniers instants contre Soyaux-Angoulême. Le BO aurait pu faire mieux que ça, et revenir avec les quatre points de la victoire.

Pourtant réduits à 14 après un carton rouge à la 33e minute, ce sont les Vannetais qui se sont imposés, profitant de l'indiscipline des Biarrots et du soutien massif des spectateurs en tribune. Une défaite frustrante pour le Biarritz Olympique, qui peut nourrir des regrets légitimes, mais aussi une défaite aux allures de formation express pour tous les jeunes, en nombre, alignés par le staff, qui ont fait le plein d'expérience pour la suite de la saison.

Prochain match vendredi 9 septembre, à Aguiléra, contre le Stade Montois. Après deux journées, seules deux équipes sont toujours invaincues en Pro D2 : Grenoble et Rouen.

Les réactions :

