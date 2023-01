Pro D2 : "Être dans les trois premiers à la fin du bloc," Biarritz donne le ton avant de recevoir Montauban

Après un début de saison hésitant, le Biarritz Olympique ne se cache plus. Troisième ex-aequo avec le Stade Montois à la fin de la phase aller, le BO compte surfer sur sa dynamique des deux derniers mois . Face à Montauban , pour la 16e journée de Pro D2, premier match de la phase retour et surtout premier match d'un mini-bloc de deux rencontres , l'objectif est de relancer la machine après presque trois semaines sans match. Avec dans l'idée de rester dans le top 3 de ce championnat de Pro D2 après ces deux matches qui vont inaugurer 2023, et même après le bloc suivant de six matches consécutifs.

Ils ont dit :

Roger Ripol, entraîneur de la mêlée de Biarritz : "Au niveau mental, les joueurs ne peuvent pas dire qu'ils sont fatigués. Ils ont eu presque deux semaines de vacances. L'année dernière, on ne les a pas eues. On pouvait dire que mentalement, c'était dur, mais plus maintenant. Il n'y a pas d'excuses. Bien sûr, au niveau physique, ce n'est pas pareil. Ils ont eu un programme mais voilà, on ne peut pas les surveiller parce que c'est une période de vacances. Certains y sont arrivés mieux que d'autres, mais en général, le groupe a répondu présent à la reprise. Pour moi, on est au point, on s'est bien préparé. Maintenant, il faut mettre les choses en place contre Montauban.

Nous, ce qu'on veut, c'est gagner tous les matches, semaine après semaine et et là, on a un petit bloc de deux matches. Et après, on aura un bloc de six matches. Ce qui est important, c'est après ces deux matches, de rester dans les trois premiers pour entamer le bloc de six. Lui, il va être très dur. Peut-être qu'il y aura des semaines où on aura du mal à répondre présent. Mais après le bloc de six, le but ça serait d'être dans les deux premiers. En fait, c'est là où on veut être. On veut regarder vers le haut et et avancer."

Adrian Motoc, deuxième ligne de Biarritz : "Montauban, même si elle est 14ᵉ, c'est une équipe costaude. Moi, je trouve que c'est une équipe très agressive, très costaude, très chiante sur le terrain. C'est le premier match de l'année après deux semaines de repos. Il y a tout le monde qui est un peu endormi après les fêtes. On s'est bien entraîné. Du coup, on est prêts. On est prêt à 100 % pour ce match. Je trouve que l'équipe a très très bien géré les vacances. Franchement, tout le monde est au niveau, tout le monde est chaud pour ce match.

Parce que j'étais blessé, je viens d'intégrer l'équipe. Franchement, les autres, ils ont fait un très bon début de saison et ils ont gagné des matches. Ils ont mis l'équipe en haut du classement. C'est compliqué de m'exprimer sur l'état d'esprit général parce que moi j'étais en train de faire mes entraînements séparés avec les blessés.

Pour mon premier match, à Béziers, tout le monde m'a encouragé. Ils étaient contents que je puisse jouer. Les gars m'ont beaucoup aidé aussi sur le terrain parce que c'était le premier match. Il n'y avait même plus de leader touche et j'ai même dû m'en charger, après une très longue absence ! Donc les autres m'ont beaucoup soutenu.

C'est pour ça que j'ai fait cette démarche-là de venir ici. C'est un club qui a des ambitions, et tout le monde se tire vers le haut pour y arriver. L'année dernière, le club était en Top 14. On est troisième maintenant à égalité avec le deuxième. C'est sûr qu'on a des ambitions et je suis content d'être là."