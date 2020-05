Pro D2 : Evan Olmstead s'installe à Biarritz

La nouvelle du jour au Biarritz Olympique concerne une arrivée. Le club, et plus précisément son président, poursuit ses annonces jour après jour. Suite à l'officialisation hier d'une première recrue, le BO publie ce lundi 18 mai une nouvelle arrivée. Ou plutôt un recrutement prolongation. C'est en effet le 2e ligne Evan Olmstead, joker médical débarqué au coeur du printemps sur la côte basque, qui signe pour 2 saisons (2022).

L'international de 29 ans, qui a disputé la Coupe du Monde au Japon avec son pays, a joué son premier match avec le BO en Pro D2 le 7 novembre 2019 à Montauban et s'est tout de suite imposé comme titulaire indiscutable. L'homme au physique impressionnant et à la longue barbe fournie qui n'est pas sans rappeler son illustre prédécesseur au poste, Erik Lund, a disputé cette saison 12 rencontres. A chaque fois comme titulaire, et en disputant l'intégralité des matchs.

Pas surprenant donc que Biarritz ait souhaité garder cette poutre robuste et expérimentée. Evan Olmstead a joué en Australie, dans le championnat néo-zélandais (NPC) avec Auckland et en première division anglaise, notamment, avec Newcastle.

Il est la 2e recrue (Francis Saili) ou la 4e prolongation annoncée par le Biarritz Olympique parmi ses joueurs (Ximun Lucu, Lucas Peyresblanques, François Vergnaud)