Pro D2 / Fédérale 1 : Arnaud Héguy de retour au Pays Basque

Arnaud Héguy, l'ancien talonneur de l'Aviron Bayonnais et du Biarritz Olympique, fait son grand retour au Pays Basque après 5 années passées loin de chez lui (Grenoble, Dax, Angoulême). Il met un terme à sa carrière de joueur et devient entraineur des avants de Mauléon, promu en Fédérale 1.

On ne verra plus Arnaud Héguy, ici sous les couleurs de Grenoble, sur les terrains, mais il reste au bord en débutant une carrière d'entraineur à Mauléon

Bayonne, France

Arnaud Héguy est une figure dans le rugby basque. Son retour au pays, après 5 saisons d'exil - Grenoble (2014-2018), Dax (2018-2019), Soyaux-Angoulême (2019, joker médical) - ne va donc pas passer inaperçu. Un retour à la maison que l'ancien talonneur souhaitait plus que tout, jusqu'à mettre un terme à sa carrière de joueur, la mort dans l'âme,

faute de propositions intéressantes pour continuer au plus haut niveau.

Mauléon, promu cette saison en Fédérale 1 et qui cherchait à palier le départ de ses entraineurs, a saisi l'opportunité par l'intermédiaire de Beñat Arrayet, ancien joueur professionnel resté proche de son club formateur. Arnaud Héguy, formé à l'Aviron Bayonnais (1995-2011) et passé par le Biarritz Olympique, n'a pas hésité, séduit par la proposition du SAM. Il sera en charge des avants et fera équipe avec Sébastien Jaca (arrières).

Mauléon reprendra l'entrainement juste après les Fêtes, à la mi-juillet.

Arnaud Héguy explique à France Bleu Pays Basque les raisons de son choix et ses objectifs pour la saison prochaine.