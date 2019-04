Pro D2 - Félix Le Bourhis (Brive) : "Gagner pour que la semaine ne soit pas encore plus noire"

Brive aborde son match contre Carcassonne pour la 28e journée de Pro D2, ce vendredi, dans un contexte bien particulier. Le CAB, endeuillé par la disparition de son directeur commercial et marketing, doit l'emporter pour maîtriser son destin dans la course directe aux demi-finales.

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive va tenter de remplir plusieurs missions contre Carcassonne, ce vendredi à 20h, pour la 28e journée de Pro D2. Face à une équipe qui n'a plus rien à craindre ni espérer cette saison, le CAB va de son côté vouloir assurer un nouveau succès à domicile. Il lui permettrait d'aborder les deux dernières journées (à Oyonnax puis contre Bayonne) de la saison régulière favorablement. Actuellement 2e, les Corréziens auraient leur destin en main, contre deux concurrents directs, dans la course aux deux premières places qualificatives aux demi-finales sans passer par la case des barrages. Le CAB veut aussi rendre le plus bel hommage possible à François Graffouillère, son directeur commercial et marketing, disparu cette semaine. Le trois-quart centre Félix Le Bourhis a évoqué tout cela ce jeudi.

"Mentalement, pas un match facile à aborder"

France Bleu Limousin : Félix, les circonstances sont particulières avant ce match important ?

Félix Le Bourhis : " C'est particulier, oui. C'est difficile pour l'ensemble du club. Le staff administratif vit un très moment difficile et nous aussi car c'est quelqu'un d'important pour le club qui vient de nous quitter. Mentalement, ça ne sera pas un match facile à aborder de ce fait. On aura à coeur de faire un beau match pour lui et pour le club. "

France Bleu Limousin : Le groupe, sportivement, vit au rythme des victoires ou défaites. Là, c'est autre chose ?

Félix Le Bourhis : " C'est plus que du rugby, ça paraît même anecdotique quand on apprend ça. Mais c'est notre travail, c'est notre métier, on doit le faire à fond. On ne doit pas décevoir les gens qui viennent nombreux au stade, et on compte faire un bon match en sa mémoire. Pour que ça ne soit pas une semaine encore plus noire. François était très souriant, très agréable, très apprécié. C'est difficile à accepter quand on est dans la fleur de l'âge. "

Le CA Brive est en deuil après la disparition brutale de François Graffouillère, son Directeur Marketing et Commercial.https://t.co/CZBZoeFLtcpic.twitter.com/JNF7AuayEa — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) April 10, 2019

"Si on reste invaincu à domicile, on sera quoiqu'il arrive en Top 14"

France Bleu Limousin : Comment le groupe fait-il pour se relever et penser au match ?

Félix Le Bourhis : " Sincèrement, heureusement qu'on a un groupe d'une quarantaine et de mecs. Il y en a toujours un pour dire une bêtise ou dire quelque chose qui fait un peu penser à autre chose. C'est malheureux, mais il nous faut rebondir pour se focaliser sur le travail et faire quelque chose de correct ce vendredi."

France Bleu Limousin : Ce match contre Carcassonne est d'ailleurs tout sauf anecdotique dans la course aux demi-finales...

Félix Le Bourhis : " Notre objectif est d'être invaincu à domicile. Comme nous l'a répété J-B Péjoine (entraîneur des arrières) cette semaine, on sera quoiqu'il arrive en Top 14 si on reste invaincu à la maison tout au long de la saison*. Nous sommes donc focalisés sur cet objectif là pour bien finir la saison. Il ne faut pas se mentir, l'objectif est clairement d'être champion. En tout cas, c'est personnellement le mien pour avoir un titre. Beaucoup de mecs veulent aussi un titre, le club a envie de ça et j'espère qu'on y arrivera. Tout ça passe par un gros match contre Carcassonne. Même si les Audois viennent un peu déplumés, si on peut dire, ils auront à coeur de faire du beau rugby. A nous de faire un bon match.

*[En cas de victoire contre Carcassonne et Bayonne, Brive jouera une demi-finale à domicile. S'il la gagne, le CAB jouera la finale à Pau. En cas de victoire, direction le Top 14. En cas de défaite, un match d'accès se jouera au Stadium contre le 13e de Top 14. Si Brive l'emporte, le CAB retrouvera l'élite. Donc, si Brive gagne tous ses matchs à domicile, il sera en Top 14 l'an prochain]

"Il n'y a pas de vérité sur le contenu"

France Bleu Limousin : Avec les matchs à venir à Oyonnax et contre Bayonne, est-il facile d'avoir le même niveau de concentration ?

Félix Le Bourhis : " Il est clair que l'équipe était peut-être plus concentrée en allant à Nevers et en ayant un peu peur. Même si, évidemment, je respecte Carcassonne. C'est différent quand on aborde un match à domicile contre une équipe qui ne va pas se qualifier ou qu'on se déplace à Nevers, qui était au dessus, qu'on devait essayer de rattraper et qui était un ogre de Pro D2 à ce moment là. La semaine, l'attente n'est pas la même. Mais, très franchement, nous avons fait un très bon entraînement ce jeudi. J'espère qu'on va le reproduire contre Carcassonne. "

France Bleu Limousin : Ca peut être dangereux ce type de relâchement ?

Félix Le Bourhis : " Bien sûr. Cela dit, il n'y a pas de vérité. On passe des semaines où nous sommes parfois relâchés et on fait des super matchs. Des semaines, nous sommes très concentrés et aucun ballon ne tombe, mais on n'arrive pas à reproduire une seule séquence offensive positive en match. Il n'y a pas de vérité sur le contenu. J'espère que ça va payer ce vendredi. "

En hommage à François Graffouillère, salarié du club depuis 2011, une minute d'applaudissement raisonnera dans le Stadium avant le coup d'envoi. Les joueurs devraient aussi porter un brassard noir lors du match face aux Audois.

Les matchs de la 28e journée

Le classement