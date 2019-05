Pro D2 - Finale Brive-Bayonne : dernières places à gagner et émission spéciale sur France Bleu Limousin

Alors que la finale de Pro D2 entre Brive et Bayonne se jouera à guichets fermés, France Bleu Limousin vous fait gagner les dernières places assises pour être de la partie ! Pour les moins chanceux, une émission spéciale de trois heures sera à suivre sur notre antenne.

Brive-la-Gaillarde, France

France Bleu Limousin avait déjà fait fort pour la demi-finale de Pro D2 de Brive contre Vannes. Nous faisons encore plus fort pour la finale que le CAB disputera contre Bayonne, ce dimanche sur la pelouse de Pau dans un stade qui affichera complet.

Des places et le voyage en bus offerts !

Pour cette occasion, France Bleu Limousin vous offre les dernières places assises. Elles sont à gagner tout au long de la journée en écoutant notre antenne. Cinq gagnants repartent avec deux billets pour assister à la finale. Le dernier repart avec deux places pour le match et deux places pour faire le voyage en bus avec les supporters du CAB.

Trois heures d'émission

Ce dimanche, rendez-vous à partir de 13h sur France Bleu Limousin et nos réseaux sociaux pour une émission spéciale de trois heures pour vivre ensemble cette finale entre Brive et Bayonne. Ambiance avec les supporters à Pau, à la fan zone de Brive, déclarations d'avant match, retransmission de la rencontre en intégralité avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty à partir de 14h.