Pro D2 - Bayonne : une "source de motivation de gagner un premier titre" pour Gaëtan Germain

Parmi tous les joueurs bayonnais à choisir pour la feuille de match, Gaëtan Germain doit probablement être un des premiers noms couchés sur le papier par le staff de l'Aviron Bayonnais. Impérial face aux perches, sûr sous les ballons hauts, et tranchant dans la ligne d'attaque, l'arrière de Bayonne signe une remarquable fin de saison. Lui qui a prolongé d'un an son aventure en bord de Nive, va vivre à 31 ans sa première finale en carrière ce dimanche 5 juin. Face à Mont-de-Marsan, pour le titre de champion de France de Pro D2, et un ticket pour le Top 14.

"À 80 minutes du bonheur"

Meilleur réalisateur du Top 14 en 2013-2014 avec Brive (299 points), c'est plus d'une décennie de régularité au plus haut niveau, qu'il voit récompensée avec une sélection chez les Barbarians, en 2015. Mais aussi surprenant que cela puisse paraitre, jamais avec le XV de France, Gaëtan Germain n'a jamais connu les fastes d'un titre national, bien au contraire, rappelle l'arrière Ciel et blanc. "Toute ma carrière, j'ai beaucoup joué le maintien. Là, on n'est plus en Top 14, ce sont mes premières phases finales, et ça serait cool de ramener un titre." Si titre il y a pour Bayonne, ce serait en effet la belle histoire pour Gaëtan Germain, qui a connu trois descentes en quatre ans (Brive en 2018, Grenoble en 2019 et Bayonne en 2021). "On est à 80 minutes du bonheur, mais il reste encore un obstacle devant nous."

Un obstacle nommé Mont-de-Marsan

Cet obstacle, c'est Mont-de-Marsan. Leader de la phase régulière, c'est la seule équipe que Bayonne n'a pas battu cette saison. "C'est vrai qu'on avait pris une leçon au match aller, on était un peu passé à côté. Au deuxième match, malheureusement il ne nous avait pas manqué grand mais on n'avait pas non plus réalisé une grande prestation, se souvient le natif de la Drôme. Après, ça reste une finale..."

Finale dans laquelle il devrait avoir son mot à dire. Avec 283 points cette saison, et 9 essais, tous marqués depuis le 25 février et la réception de Colomiers, Gaëtan Germain est une valeur sûre de cette fin d'exercice. Il pourrait bien avoir la victoire au bout du pied ce dimanche... comme Martin Bustos Moyano l'avait eue avant lui il y a trois ans, lors de la victoire face à Brive au Stade du Hameau (21-19) le 18 mai 2019.