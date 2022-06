Pro D2 : Grenoble a repris l’entrainement

Après cinq semaines de vacances les Grenoblois ont retrouvé le stade Lesdiguères ce lundi 27 juin. Des joueurs plutôt en forme, aucun surpoids majeur n’a été détecté lors de la traditionnelle pesée de rentrée, et souriants à l’image du troisième ligne Antonin Berruyer : « c’est toujours excitant, comme quand t’es petit à la rentrée des classes, tu te lèves avant le réveil pour aller au stade avec les copains ».

" que tout tourne autour du rugby " Pierre Sagot nouveau responsable de la performance

Les Rouge et Bleu ont huit semaines pour préparer la reprise du championnat de Pro D2 fin août, une préparation estivale sous les ordres d’un nouveau responsable de la performance, Pierre Sagot tout juste arrivé d’Angoulême et dont la pâte s’est déjà vue puisque lors de la première journée, il y a eu beaucoup de travail avec ballon, ce qui n’est pas automatique dans les premières journées de travail. " Ma priorité est que tout tourne autour du rugby, donc il y aura du rugby et du ballon tous les jours " explique celui qui est désormais en charge la préparation du FCG.

Des jeux donc, mais tout de même beaucoup de sueur, de courses et de musculation, pas la période la plus drôle pour les rugbymen, mais il en faut passer par là. " Pas forcément un mauvais moment " pour Thibaut Martel ; " c’est vrai que c’est dur mais on est tous ensemble, on s’entraide, tout le monde est dans le dur est tout le monde se tire vers le haut " assure le troisième ligne.

Rejouer les premiers rôles

Et cet été les Grenoblois sont bien décidés à mettre les bouchées doubles pour ne pas revivre la même expérience que la saison passée, achevée à une triste 12e place. Une saison difficile, usante, que les joueurs et le staff ont pris le temps de digérer lors des vacances. Mais personne ne veut oublier, le mot d’ordre est de surtout ne pas recommencer et d’apprendre. « On va travailler un peu différemment sur la partie préparation physique, sur le rugby également puisqu’on a identifié tous les points sur lesquels il faut qu’on progresse » explique le manager Fabien Gengenbacher, déterminé aussi « à construire un collectif ».

Pour rejouer les premiers rôles, le FCG compte aussi sur ses recrues, qui ne rejoindront le groupe que la semaine prochaine. D’ici à la reprise du championnat fin août, Grenoble disputera deux matchs amicaux, contre Béziers (5 août) et Oyonnax (12 août).