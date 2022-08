Pro D2 : Grenoble commence par une victoire contre Béziers

Cette fois le FCG ne s'est pas pris les pieds dans le tapis pour sa première de la saison. Contrairement à ses trois dernières saisons Grenoble commence par une victoire, 19 à 15 contre Béziers.

19 points signés Romain Trouilloud

Encore marqués par une dernière saison difficile où ils avaient perdu 7 fois à domicile les Rouge et Bleu ont fait le travail, même si ce sont les Biterrois qui marquent le premier essai de la rencontre à la 8ème minute. Grenoble ne panique pas et va reprendre les devants grâce à Romain Trouilloud. Blessé gravement aux ligaments en début de saison dernière, le centre formé au club a passé presque tout le dernier exercice à se soigner, et il commence celui-là de la meilleur de manière, avec cet essai donc à la 16e, mais aussi une transformation, et trois pénalités passées en première mi-temps. En face Romain Uruty n'a pas la même réussite et le FCG vire en tête à la pause 16 à 5.

La deuxième mi-temps sera plus hachée, Romain Trouilloud passera une pénalité de plus, et Béziers ira en fin match chercher un essai de pénalité synonyme de bonus défensif, mais Grenoble ne tremble pas s'offre une première victoire. Une première bonne base de travail avant d'aller défier Agen vendredi prochain (21h).