DIRECT - Pro D2 : Grenoble reçoit Massy pour la 15e journée

Pour ce dernier match de la phase aller, le dernier aussi avant les vacances de Noël, le FCG reçoit la lanterne rouge de la Pro D2, Massy, ce vendredi 16 décembre au Stade des Alpes. Les Rouge et bleu restent sur deux défaites et un nul et voudront retrouver le chemin de la victoire avant cette pause, face à un adversaire largement à leur portée. Coup d'envoi à 19h30

🏉 Suivez EN DIRECT le match entre Grenoble et Massy !

