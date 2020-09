Pro D2 : Grenoble retrouve la compétition avec ambition

Il y a 6 mois, le FCG pointait à la 3ème place de Pro D2, lorsque la pandémie a mis un arrêt-buffet à une saison qui n’avait encore pas livré son verdict. 184 jours plus tard, les Rouge et Bleu retrouvent le stade des Alpes et leur public, en configuration limitée, mais avec un plaisir non dissimulé. « Je suis content que ça arrive », confie l’entraîneur Stéphane Glas. « Parfois lorsqu’on finit une saison, on est cramé, et les 4-5 semaines d’arrêt ne sont pas suffisantes. Mais là, tout le monde était super heureux de reprendre le terrain, et impatient de rejouer. Alors on a fait des matchs de préparation, mais rien ne remplace la compétition, alors on va pouvoir se défouler samedi ».

« Il est temps de matcher » Ange Capuozzo, arrière du FCG

Une compétition qui reste incertaine, le coronavirus est encore là et les soubresauts promettent d’être nombreux. Grenoble l’a expérimenté avec un cas qui l’a obligé à se mettre à l’arrêt pendant dix jours. Pour autant, le FCG est « plutôt confiant » assure l’arrière Ange Capuozzo. « On a gardé une ossature de la saison passée, les nouveaux se sont bien intégrés. Et puis, même si il y a eu un match amical annulé, des entraînements un peu bidouillés, ça fait trois mois qu’on est en préparation, donc il est temps de matcher » , sourit le jeune grenoblois qui devrait être sollicité sur le début de saison, suite à la blessure de la recrue Jonathan Bousquet.

Jouer les premiers rôles

Avec son budget, son projet, son effectif, le FCG fait logiquement parti des favoris, avec Perpignan, Oyonnax, Biarritz voire d’autres. Un statut que ne conteste pas David Dussert, le directeur général du club. Mais lui laisse les joueurs «écrire l’histoire : on les attend sur les comportements sur la générosité, mais l’objectif c’est eux qui vont le définir ». Une histoire dont on ne sait pas vraiment jusqu’où elle va mener les Rouge et Bleu, mais au moins, elle peut à nouveau s'écrire. Alors autant en profiter.