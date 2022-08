Pro D2 : Grenoble veut retrouver des couleurs

Encore marqués par une dernière saison ratée, les rugbymen grenoblois retrouvent ce vendredi la compétition avec l’envie de prouver qu’ils ont toujours leur mot à dire en Pro D2.

Au moins cette année, personne ne les embêtera avec un éventuel statut de favori. Malgré un budget conséquent (12 millions d’euros) le costume n’est pas pour eux, car Grenoble sort d’une saison passée à trainer en fond de classement et à trembler pour un maintien finalement acquis.

"Faire preuve d’humilité" Lucas Dupont

Alors après presque deux mois de préparation, et malgré deux victoires en deux matchs d’avant saison (dont une contre Béziers son adversaire lors de la première journée) le FCG ne fanfaronne pas. "Ça permet d’aborder le premier match de manière sereine mais il faut faire preuve d’humilité sur chaque match, la saison dernière nous l’a rappelé cruellement" estime Lucas Dupont, l’un des cadres de l’effectif. L’ailier et ses coéquipiers ont encore en tête la 12e place de la saison passée, les critiques, les doutes, des moments qu’ils ne veulent plus revivre. "C’est quelque chose qui nous a marqué" dit encore Lucas Dupont "il faut s’en servir, savoir d’où on vient mais en même temps il y a des nouveaux joueurs, on est partis en vacances, tout le monde attaque une nouvelle saison avec zéro point donc allons-y et avec enthousiasme !"

Objectif phase finale

Les Grenoblois n’oublient pas d’où ils viennent, mais ils savent aussi où ils veulent aller. Le paquet d’avants a été renforcé par l’arrivée de l’anglais Sam Nixon et mis à part les départs d’Ange Capuozzo et d’Adrien Seguret le groupe a peu bougé, le système de jeu entièrement revu il y a un an est donc déjà intégré. L’entraineur principal Fabien Gengenbacher et ses hommes visent donc une qualification pour la phase finale, et pour cela il faudra aussi redevenir fort chez soi. Battu à sept reprises au Stade des Alpes la saison passée, le FCG ne pourra pas atteindre ses objectifs s’il ne marque pas son territoire, et cela commence dès ce vendredi par la venue de Béziers "une équipe qui nous a battu deux fois l’an dernier" rappelle Fabien Gengenbacher. Mais ça c’était la saison passée, et Grenoble ne veut plus en entendre parler.