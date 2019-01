Pro D2 : Gros coup pour l'Aviron Bayonnais sur le marché des transferts

L'Aviron Bayonnais a officialisé ce lundi 7 janvier ses 3 premières recrues pour la saison 2019/2020. L'actuel 2e de Pro D2 a réussi à attirer le centre ou ailier australien des Harlequins, Salofai Alofa Alofa, le 3e ligne centre André Gorin (Massy) et l'entraineur des 3/4 Rémy Ladauge (Angoulême)

Un avant, un trois-quart et un entraineur, l'Aviron Bayonnais n'a pas fait de jaloux en annonçant ses premières recrues pour la saison 2019/2020. Le club basque, managé par Yannick Bru, réussit 3 jolis coups notamment derrière avec l'Australien Salofai Alofa Alofa.

L'Aviron Bayonnais officialise Alofa Alofa (Harlequins), André Gorin (ex-Andrei Gorcioaia, 3e ligne Massy) et Rémy Ladauge (entr 3/4 SA XV).

Désormais, appelez le André Gorin

Le centre ou ailier de 27 ans, international samoan, évolue au sein des Harlequins (Premiership) depuis 3 saisons, après avoir passé 2 ans au Stade Rochelais en Top 14. Après deux saisons pleines (56 matchs, 10 essais), il a peu joué depuis le début de saison avec le club londonien (5 apparitions).

Le 3e ligne centre André Gorin, ex-Gorcioaia, sous les couleurs de Massy face à son futur club de Bayonne © Maxppp - Dave Winter / Le Parisien

André Gorin en revanche est un titulaire indiscutable au sein du RC Massy en Pro D2 avec lequel il a déjà disputé 15 matchs (sur 16 journées) depuis le début de la saison. Le puissant 3e ligne centre, arrivé il y a 8 ans en France, à Castelsarrasin (Fédérale 2) et passé par Valence d'Agen (Fédérale 1) avant d'être recruté par le club de la banlieue sud de Paris est plus connu sous le nom de Andrei Gorcioaia.

Rémy Ladauge complète le quator d'entraineurs

Mais l'international roumain de 31 ans, neveu du talonneur Marius Tincu - champion de France en 2009 avec Perpignan - a obtenu sa naturalisation française et, non sans mal, de pouvoir franciser ses nom et prénom.

Quant à l'arrivée de Rémy Ladauge, annoncée dès samedi par son club actuel de Soyaux-Angoulême, c'est donc une confirmation qu'apporte l'Aviron Bayonnais. A 39 ans - il les fête ce mardi 8 janvier - l'ancien trois-quart amateur passé par le Stade Toulousain (espoirs), Tours et Lavaur (Fédérale 1), entrainait les arrières de Soyaux-Angoulême depuis 3 saisons. Il a participé à la montée en Pro D2 du club charentais. Il a signé à Bayonne pour les 2 prochaines saisons.

Joël Rey prolonge

Rémy Ladauge remplace numériquement Vincent Etcheto. L'actuel entraineur des trois-quarts et ancien entraineur principal lors de la dernière remontée en Top 14 (2016), a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux au lendemain de Noël qu'il n'était pas reconduit après 4 saisons aux manettes techniques de son club de formation. Son successeur complète le staff aux côtés de l'entraineur des avants Joël Rey dont le contrat a été reconduit et de celui de la défense, Eric Artiguste, sous la houlette du manager Yannick Bru.

En 4 ans j’aurais au moins rendu heureux 4 fois les supporters bayonnais: 3 fois la première saison avec deux derbys gagnés et une remontée et une fois aujourd’hui avec l’annonce de ma non-reconduction😉

Joyeux noël à tous — Vincent etcheto (@vincent_etcheto) December 25, 2018

