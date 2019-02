Pro D2 : Hécatombe à l'Aviron Bayonnais

Bayonne, France

Le sourire s'est estompé sur les visages bayonnais en ce début de semaine. Concentrés sur la réception de Béziers, jeudi 21 février, en ouverture de la 22e journée de Pro D2 (20h45, match à vivre dès 20h15 sur France Bleu Pays Basque), les leaders de la Pro D2 doivent également faire face à une hécatombe en 3e ligne.

Saison terminée pour Collet

Dernière victime en date, Benjamin Collet s'est rompu le ligament croisé d'un genou lors du dernier match à Bourg-en-Bresse, vendredi 15. Le verdict, implacable, est tombé à l'issue de l'IRM pratiquée ce lundi. Le joueur sera absent au minimum 6 mois et voit donc sa saison terminée.

Il rejoint à l'infirmerie 4 autres 3e lignes. Filimo Taofifenua s'est blessé la semaine passée et souffre d'une petite entorse d'un genou, il sera absent pour la réception de Béziers. L'international écossais, John Beattie est toujours convalescent. L'indisponibilité d'Armandt Koster, victime d'une commotion cérébrale début janvier, reste indéterminée, alors que la saison d'Arnaud Duputs victime d'un syndrome post-commotion est terminée avant même d'avoir commencé.

Jané proche du retour

Il ne reste donc que 3 joueurs valides en 3e ligneà l'Aviron : Antoine Battut, Baptiste Héguy et Pieter-Jan Van Lill. En attendant les retours, les entraineurs ciels et blancs devront soit faire descendre un 2e ligne (Oulai et Boutaty y ont déjà évolué), soit faire appel à un espoir. Le talonneur Torsten Van Jaarsveld a également dépanné en 3e ligne en cours de match.

Côté bonnes nouvelles, l'infirmerie se vide chez les trois-quarts. Si Julien Tisseron (lombalgie), Peyo Muscarditz et Romain Barthélémy ne se sont pas entraînés en début de semaine, Sean Robinson a repris sa place, tout comme Martin Bustos Moyano. L'ailier Julien Jané (déchirure mollet) a annoncé ce lundi sur France Bleu Pays Basque qu'il reprenait l'entrainement en fin de semaine. Arthur Duhau et Maile Mamao ont eux d'ores et déjà retrouver les terrains mais devront encore patienter pour postuler.