Pro D2 - Hireche (Brive) : "la demi-finale contre Vannes ne doit être qu'une étape"

Brive-la-Gaillarde, France

L'heure est bientôt venue pour le CA Brive ! L'heure d'en découdre contre Vannes ce dimanche en demi-finale de Pro D2 avec en jeu une place pour la finale à Pau. A cette occasion, France Bleu Limousin propose une émission spéciale dès 13h et jusqu'à 17h pour vivre cet événement au Stadium.

Le CA Brive dispute peut-être le dernier match de son histoire sur la pelouse naturelle Amédée Domenech alors que la ville va, d'ici une ou deux semaines, procéder à son remplacement pour en faire un terrain hybride comme révélé ce vendredi soir. Relégué de Top 14 l'an passé, Brive n'a qu'un objectif en tête : remonter dans l'élite. En face, Vannes joue pour la première fois de son histoire les phases finales pour sa troisième saison en Pro D2. Le capitaine du CAB, Said Hireche, a pris le temps d'évoquer en longueur ce rendez-vous décisif pour son équipe.

1. Vannes sans complexe ?

" C'est ce qu'ils ont annoncé dans la presse, _eux sont satisfaits de leur saison. Pour moi, ça reste un discours de façade_. Parce que quand tu as la possibilité d'aller en finale de Pro D2, tu veux y aller et tu vas mettre tous les ingrédients pour. Ils n'ont rien à perdre. "

2. La pression sur le CA Brive ?

" _Nous avons plus à perdre qu'eux_. Nous avions annoncé des objectifs en début de saison : d'abord d'être en demi-finale à domicile, puis clairement de monter en Top 14. Nous avons atteint le premier, il faut maintenant valider cette première étape, parce que cette demi-finale contre Vannes ne doit être qu'une étape. "

3. Le CAB sur ses gardes ?

" _Il faut rester prudent_. On n'est pas passé loin de la défaite contre Bayonne il y a quinze jours. On a un peu balbutié notre rugby. C'était la première fois qu'il y avait plus de 12.000 personnes au stade pour un match de Pro D2. C'était peut-être impressionnant pour quelques joueurs qui n'avaient pas encore vécu ça. C'est bien que ça soit fait et qu'on ait gagné après avoir galéré pour le faire. "

4. Brive impressionné par Vannes ?

" Ils ont été impressionnants contre Mont-de-Marsan. Bien que je puisse penser que les Montois étaient un peu en dessous de leurs capacités, il fallait quand même être capable de leur mettre 50 points. Vannes a été impressionnant de réalisme, mais aussi en terme de gestion et de maîtrise, que ce soit dans le jeu ou l'occupation. On s'attend à un match engagé et _on se méfie_. C'est une équipe qui a du talent. Elle est sur une phase positive et elle est euphorique. Quand tu es en confiance, c'est toujours plus facile de jouer au rugby. "

5. Après un week-end de coupure, Brive moins dans le rythme que Vannes ?

" Après la victoire contre Bayonne et la qualif en demi-finale, on a bien bossé et on a un peu décompressé. On a passé du temps ensemble sans rien faire d'extraordinaire, on a déconné. Mais on a aussi beaucoup travaillé, au stade ou à la maison pour plancher sur nos adversaire. Cette semaine a été consacré au travail, elle est longue. Mais _le groupe a été très concentré et a été très appliqué_. Ce vendredi, on s'est entraîné sous la pluie. Nous avons fait tomber peu de ballons, c'est un bon signe. "

"Jouer chez nous est un avantage"

Jeremy Davidson, est aussi venu évoquer cette demi-finale. " Jouer chez nous est un avantage, être directement en demi-finale est un avantage, à nous de prouver devant notre public " commente le manager du CA Brive.