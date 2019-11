Pro D2 : huit changements au Biarritz Olympique pour affronter Montauban

Biarritz, France

Le staff du Biarritz Olympique procède à huit changements dans le quinze de départ, par rapport à celui battu à Carcassonne vendredi dernier (32–16), pour aller affronter Montauban ce jeudi novembre, en ouverture de la 10e journée.

Première de la saison pour Olmstead et Tawaké

Nicolas Nadau et Shaun Sowerby ont choisi de titulariser pour la première fois l’international canadien Evan Olmstead, arrivé en tant que joker médical. Steffon Armitage, entré en jeu à Carcassonne après la sortie de Johann Aliouat (touché à la cheville), va connaitre sa première titularisation, en tant que troisième ligne centre. Le pilier droit fidjien Kalivati Tawake, qui a manqué la Coupe du monde à cause d’un problème au genou, démarrera ce jeudi dans la cuvette de Sapiac. Yvan Watremez lui, retrouve une place en pilier gauche.

Derrière, la charnière Hart - Du Plessis reste inchangée. Sur l'aile, Yohann Artru fait son retour, lui qui a été blessé aux côtes contre Mont-de-Marsan. Au centre, Lucas Lebraud sera associé à Steeve Barry. Charles Bouldoire, de son côté, aligné à l'arrière.

Biarritz olympique : Bouldoire - Stark, Barry, Lebraud, Artru - (o) Du Plessis, (m) Hart - O'Callaghan, Armitage, Knight - Olmstead, Backhouse - Tawake, Ruffenach, Watremez. Sur le banc des remplaçants : Levi, Synaeghel, Hirigyen, Usarraga Latierro, Doubrère, Bernard, Smith, Millar.

Un pack à 900 kg pour Montauban !

Preuve que les Sapiacains s'attendent à un énorme combat, le staff vert et noir a choisi, de placer six avants et deux trois-quarts sur le banc des remplaçants (contre 5+3 habituellement).

US Montauban : Salles - Sitauti, Luatua, Mathy, Sayerse - (o) Silago, (m) Chaput - Augry, Vaotoa, Muñoz (cap.) - Braendlin, Maninoa - Zanon, Van der Westhuizen, Agnesi. Sur le banc des remplaçants : Deligny, Aleo, Astier, Oulai, Loubière, Bosviel, Cadiou, Kelenjeridze.