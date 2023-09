Pro D2 : "Il faut être patient", les déclas du Biarritz Olympique après Soyaux-Angoulême

Quelques éclairs, et une pluie d'imprécisions. Pour une fois, la vérité du terrain était la même que celle de la météo. Ce vendredi 1er septembre, le Biarritz Olympique rencontrait Soyaux-Angoulême à Aguiléra, pour le compte de la 3e journée de Pro D2 . Une rencontre remportée laborieusement par les Biarrots ( 23-18 ).

Des deux côtés, les équipes ont essayé de mettre la main sur la rencontre, sans franchement y parvenir. La faute à trop d'indiscipline, et d'approximations, dans ce qui n'était seulement que le troisième match de la saison. Joueurs et staff appellent à la patience, le temps de se créer des repères. Au rang des satisfactions, la mêlée biarrote, qui a régulièrement enfoncé son homologue.

Les déclas

Roger Ripol, entraîneur des avants de Biarritz : "C'était important de montrer une autre image. À Valence, je répète, on s'est trompé, tout le monde s'est trompé. Parce que quand on prend ce qu'on a pris, c'est que tout le monde s'est trompé. Pour moi, c'est un problème de repères. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se construise. Oui il y avait des erreurs, oui il y avait de l'indiscipline parfois, que ce soit n'importe quel secteur de jeu on n'est pas 100% propre, mais moi je retiens la victoire. Je retiens aussi une équipe qui ne s'est échappé à aucun moment.

La saison est très longue, maintenant il faut qu'on passe à Grenoble. Il y a de bonnes choses, des choses à améliorer, mais aussi des choses qui sont bien. Il faut être patient."

Biarritz a eu du mal à mettre le SA XV à distance en deuxième période. © Maxppp - Emilie Drouinaud

Gervais Cordin, arrière de Biarritz : "Contre Valence, ça a un peu fait mal à la tête, je pense que ça s'est vu sur le début du match, on n'était pas trop confiant. Il n'y a pas encore le lien entre les avants et les 3/4, je pense qu'il y a encore du boulot pour se trouver. Mais le gros défi c'est la semaine prochaine, un deuxième déplacement, donc ça va être là qu'on verra si on a tiré les enseignements de cette première grosse défaite à l'extérieur.

Très honnêtement, je pense que dès qu'on arrivera à se trouver sur le terrain et à montrer ce qu'on est capables de faire, on arrivera à faire de belles choses."

Giorgi Nutsubidze, pilier de Biarritz : "On s'est senti bien en mêlée. Mais ça ne se joue pas qu'avec un joueur, mais à huit. Je préfère rester humble, parce qu'on a aussi été sanctionné dans ce secteur, ce sera aux coachs de juger. L'important, c'est qu'on se soit senti bien collectivement.

L'humilité, c'est important. On a perdu à Valence, mais on a appris aussi, ça nous sert pour nous améliorer, et ça nous servira toute la saison. C'était important de gagner après ça, mais tous les matches sont importants et il faut en gagner le plus possible. On s'est remis à l'entraînement, et on a fait le boulot."

Prochain rendez-vous pour Biarritz à Grenoble mercredi 6 septembre prochain.