Pro D2 - J21 : une victoire avec le bonus "qui booste" le Biarritz Olympique (48-22)

Biarritz, France

Mission accomplie pour le Biarritz Olympique, qui se devait de l'emporter pour garder un espoir de Top 6. Le début de match a été brouillon de la part des hommes de Matthew Clarkin, avec notamment de l'indiscipline qui a permis à Soyaux-Angoulême de coller au score, malgré deux essais d'Uwa Tawalo et de Lucas Peyresblanque. Juste après la sirène qui signalait la mi-temps, l'opportuniste Laulhé va à dame et renvoi les deux équipes aux vestiaires, dos à dos (17-17).

Durant la seconde période, les Basques ont su accélérer, progressivement. Gérant les temps forts et les temps faibles, les Rouge et Blanc ont su profiter d'une double supériorité numérique (cartons jaune pou Zauri Tevdorashvili et Rynard Landan). Soyaux-Angoulême a été trop indiscipliné ensuite et Leone Ravuetaki en a profité pour inscrire un triplé. Avant que Bertrand Guiry ne parachève le succès des Biarrots par un sixième essai. Un bonus, et donc cinq points en poche, qui relancent le BOPB dans la course aux phases finales.

Les réactions

Matthew Clarkin : "On a été obligé de patienter peut-être un peu plus que prévu, parce qu'au début on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait. Angoulême a été agressif en défense, nous a posé des problèmes et on n'a pas su réagir. On s'est trop précipité et j'espère que ça va nous servir, qu'on va apprendre, pour les semaines à venir [...] C'est un peu frustrant mais l'essentiel est là, on a gagné le match, avec le bonus et ça nous relance pour la fin du championnat."

Asier Usarraga : "Cette victoire fait beaucoup de bien. La semaine dernière on était déçu de ne ramener qu'un point de Nevers et on avait l'ambition de faire un gros match et on a réussi. On a été patient, notre mêlée a été solide, on a produit du beau jeu, trouvé les espaces {...] On se relance, on continue à y croire, tous les matches qu'il reste, on va les jouer à fond, même si on sait que ça ne sera pas simple."

François Vergnaud : "On était serein, on savait ce qu'on devait faire [..] cette victoire booste et ramène de l'influx dans le groupe avant deux déplacements" après la victoire 48-22 face à Angoulême #BOSAXV#ProD2pic.twitter.com/IvDJpjbysK — Stéphane Garcia (@StephaneGrcia) February 15, 2019

