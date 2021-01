Pro D2 : Jean-Baptiste Aldigé de nouveau convoqué

Ça devient une habitude pour le président du Biarritz Olympique. Jean-Baptiste Aldigé, connu pour son caractère bien trempé et parfois fougueux, est à nouveau convoqué devant la commission de discipline et des règlements de la Ligue Nationale de Rugby (LNR), le mercredi 20 janvier. C'est son attitude après la rencontre de la 15e journée de Pro D2 contre Valence Romans qui est dans le viseur.

Le représentant fédéral, qui supervise les rencontres, a en effet signalé le comportement du dirigeant biarrot après la défaite face au dernier du championnat (29-31) au stade Aguiléra le vendredi 8 janvier. Le communiqué de la LNR ne précise pas les faits exacts visés. Le président du BO semblait toutefois remonté contre les arbitres, dont il a critiqué plusieurs décisions sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre, et notamment le carton rouge infligé à son 3e ligne Dave O'Callaghan, qui a subi un K.-O. sur cette action. Ce dernier est lui aussi convoqué le 20 janvier, tout comme le club du Biarritz Olympique.

Déjà suspendu en décembre

Si cette convocation est une première pour Jean-Baptiste Aldigé en 2021, elle est en revanche récurrente depuis le début de la saison. Il a notamment été interdit d'accès au terrain et aux vestiaires d'arbitres pendant une semaine, à deux reprises consécutives au mois de décembre, pour "indiscipline" et plus particulièrement "contestation des décisions des officiels de match".

En attendant son audience, le président du BO n'est pas suspendu pour le déplacement à Vannes jeudi prochain (20h45), match choc de la 16e journée chez le 2e du classement (le BO est 3e).