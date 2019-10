Pro D2 : Date des matches reportés, son avenir, le président de l'US Montauban fait le point

On ne l'avait pas entendu depuis l'annonce de l'entrée au capital de l'US Montauban de Jean-Claude Maillard, le patron de Figeac aéro. Jean-François Reygasse l'actuel président du club s'est voulu transparent au micro de l'émission sport "le club France Bleu Occitanie" ce mercredi soir. Soucieux du développement du club.

"Il [Jean-Claude Maillard] va prendre plus de 20% du capital donc ça va être lui un peu le patron. Tout va se décider le 18 octobre [une assemblée générale est prévue, ndlr] ou un peu plus tard mais il prendra - c'est presque sûr - la présidence du club. Quand on a l'argent et qu'on a le pouvoir le mieux c'est de décider soi-même et de prendre la tête du club. Il n'y a rien à cacher, c'est la vérité." J-F Reygasse