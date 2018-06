Brive-la-Gaillarde, France

La Pro D2, le nouveau manager du CAB la connaît bien, et pour lui, "c'est un championnat très relevé". Jérémy Davidson veut donc mettre "beaucoup d'intensité et beaucoup plus de jeu". C'est ce qu'il a expliqué ce lundi à 8h15 sur France Bleu Limousin, en répondant aux 3 questions de Nicolas Blanzat. Alors que l'équipe reprend l'entraînement, après 5 semaines de vacances.

"Changer un petit peu notre style de jeu

"Il me tarde de commencer avec tous les nouveaux joueurs, et les anciens, pour relever le défi cette année, à savoir imposer notre jeu en Pro D2", déclare l'entraîneur en chef de Brive. Dix joueurs ont été recrutés, et il y en aura peut-être encore deux ou trois autres. "On veut remonter en TOP 14 le plus vite possible, mais d'abord il faut rebâtir le club, rajeunir l'effectif et changer un petit peu notre style de jeu", explique Jérémy Davidson.

"Il faut donner des opportunités de jouer pour tirer le meilleur de chacun

Le manager veut "profiter de cette descente pour rebâtir", et "s'adapter", car "maintenant, il y a plus de jeu dans les deux championnats". Conclusion : "il faut travailler plus dur que les adversaires, donc _on va insister sur la préparation physique_, en intersaison, pour arriver frais et en pleine forme au début du championnat et mettre notre jeu en place". Enfin, pas sûr qu'il y ait une équipe type au CAB, Jérémy Davidson promet "beaucoup de concurrence à tous les postes", car "il faut donner des opportunités de jouer pour tirer le meilleur de chacun".

Le championnat de Pro D2 débutera mi-août pour le CA Brive. Avant cela, deux matchs amicaux sont prévus, et un stage dans les Pyrénées.