Pro D2 : Joël Rey nouvel entraineur des avants de l'Aviron Bayonnais

L'Aviron Bayonnais et l'ancien entraineur de la Section Paloise ont signé un contrat de deux ans jusqu'en 2019. L'ancien talonneur de 52 ans, qui évoluait dans le staff technique du club béarnais, fera équipe avec Vincent Etcheto sous la direction du nouveau manager Pierre Berbizier.

Joël Rey, "libéré" par la Section Paloise après 36 ans de bons et loyaux services sous le maillot vert puis avec le survêtement sur le banc, rejoint la cote basque pour les deux prochaines saisons. Il remplace auprès des avants ciels et blancs Dewald Sénékal en partant pour Grenoble.

Joël Rey, ancien talonneur à la réputation de taiseux, a l'expérience de la Pro D2 que rejoindra l'Aviron Bayonnais la saison prochaine. Avec Pau, en tant qu'entraîneur, il a disputé 5 phases finales d'accession (2 non participations seulement) avant de participer au titre de Champion de Pro D2 en 2015.

Il a paraphé son contrat ce jeudi, et est lié avec l'Aviron Bayonnais jusqu'en 2019 comme l'ensemble du staff ciel et blanc, notamment l'entraineur des arrières Vincent Etcheto et le nouveau manager Pierre Berbizier.