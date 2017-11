Pro D2 : l'Aviron à Montauban pour créer une dynamique

Bayonne joue à Montauban ce jeudi 2 novembre (20h45) en ouverture de la 11e journée de Pro D2. Les ciels et blanc, qui se sont donné de l'air en battant largement Angoulême (41-12), espèrent faire un résultat dans le Tarn-et-Garonne pour créer une dynamique. Ce sera compliqué chez un 3e revanchard.

Ça aurait pu être une très belle affiche en ouverture de cette 11e journée de Pro D2 ce jeudi 2 novembre à 20h45. Mais l'horrible entame de championnat de l'Aviron, 11e du classement, a enterré pour un moment les ambitions bayonnaises et rendu caduque les superlatifs pour qualifier ce match. Et pourtant, cela ne le rend que plus intéressant.

Confirmer et engranger de la confiance

En gagnant avec le bonus offensif contrat Angoulême (41-12) vendredi dernier, l'Aviron alors moribond s'est enlevé une grosse pression, sans pour autant se sortir totalement du trou. Les coéquipiers du centre Bastien Fuster n'iront donc pas dans le Tarn-et-Garonne sans ambitions : "on a besoin de points, donc bien sûr que c'est un match important. Et même pour la dynamique du groupe, on a fait une bonne performance pour Angoulême, ce serait vraiment intéressant de confirmer cela, pour la confiance engrangé."

L'Aviron pourra une nouvelle fois compter dans le Tarn-et-Garonne sur ses jeunes pousses qui prennent de plus en plus de place. Des gamins qui, par leur insouciance et leur culot, contribuent à redonner des couleurs à Bayonne. "On essaie de jouer avec l'esprit un peu plus libéré, confirme Guillaume Ducat, 2e ligne de 21 ans. On a des leaders qui se prennent la tête pour amener l'équipe vers l'avant et sur la tactique, nous on est là pour prendre du plaisir et donner le meilleur de nous-mêmes, donc forcément on est plus à l'aise."

"Etre plus agressifs"

Mais pour réussir, si ce n'est un des nombreux exploits de cette Pro D2 qui "est folle, où l'on voit des résultats surprenants", comme le constate l'entaineur bayonnais Vincent Etcheto, réaliser au moins un bon match à l'extérieur où l'Aviron joue souvent les fantômes, il lui faudra corriger ses trop nombreuses scories. "On est pas bon sur les bases, on est trop irréguliers (...), il va falloir que l'on soit fort dans les rucks, il faut que l'on soit plus agressifs"

► Montauban - Aviron Bayonnais, 11e journée de Pro D2, jeudi 2 novembre à 20h45. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque dès 20h15

Le progamme de la 11e journée de Pro D2

Montauban - Aviron Bayonnais (jeudi 20h45)

Vannes - Dax (vendredi 20h)

Carcassonne - Grenoble (vendredi 20h)

Mont-de-Marsan - Béziers (vendredi 20h)

Aurillac - Nevers (vendredi 20h)

Narbonne - Massy (vendredi 20h)

Biarritz - Colomiers (vendredi 20h30) à vivre sur France Bleu Pays Basque dès 20h

Angoulême - Perpignan (dimanche 14h15)

