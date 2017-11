Pro D2 : L'Aviron battu avec les honneurs et le bonus à Montauban (25-20)

Battu à Montauban (25-20), Bayonne pris son premier bonus défensif de la saison en ouverture de la 11e journée de Pro D2. Les Bayonnais ont confirmé les progrès en livrant un gros combat, sans jamais baissé les bras, arrachant le point récompensant leurs efforts à la dernière seconde.

Après leur victoire bonifiée à domicile face à Soyaux-Angoulême (41-12) , les Bayonnais s'étaient promis de confirmer à Montauban, chez une des équipes de tête du championnat de Pro D2. Au-delà du résultat, c'est surtout l'état d'esprit, la volonté et les progrès, en particulier défensif, que l'Aviron voulait réitérer à l'extérieur pour maintenir la dynamique. Promesse tenue.

Une bonne entame de match, des Bayonnais en place dans le premier quart d'heure, agressifs en défense, combatifs dans les rucks, bref dominateurs (6-0). Mais des Bayonnais cueillis par le talent des Montalbanais, notamment des lignes arrières, et trop vite retombés dans leurs travers, encaissant 3 essais en 15 minutes - dont l'un entaché d'une grosse faute - et faisant craindre une nouvelle déconfiture. Mais une fois n'est pas coutume, l'Aviron n'a pas baissé les bras.

Ce quart d'heure fatal mis à part, les ciels et blancs, irréprochables dans l'état d'esprit, se sont battus pendant 80 minutes. Parfois encore trop brouillons, mis en difficulté en touche et en mêlée à certains moments du match, ils voient pourtant la victoire leur échapper, et doivent se contenter d'un bonus défensif mérité, arraché avec les tripes à la dernière seconde grâce au centre Peyo Muscarditz, au diapason des jeunes rafraîchissants de l'Aviron, pour son deuxième match professionnel, comme le 3e ligne centre Makatuki Polutele, auteur du 1er essai bayonnais.

Malgré la défaite, ce match reste une victoire pour le groupe bayonnais qui, dans la continuité, semble avoir retrouver un état d'esprit de battant, voir de combattant - sans allusion aux 3 échanges d'amabilité de cette rencontre - à la grande satisfaction des entraineurs. A confirmer à la maison face à Massy, vendredi 10 novembre, pour se donner de l'air au classement.