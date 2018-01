Bayonne, France

Vaincre ou... lutter pour ne pas mourir ! Au mieux ne pas végéter dans l'insipide "ventre mou" du championnat. Voilà la donne pour Bayonne. A l'heure de recevoir Montauban, pour fermer la 19e page de la saison de Pro D2, l'Aviron végète dans cet entre-deux eaux, à 15 longueurs du premier qualifié pour les phases finales, son rêve.

"Montrer que l'on peut battre ces équipes"

Vaincre donc, absolument, ce dimanche 14 janvier. Tout sauf une partie de plaisir pour des Bayonnais qui, certes, ont montré des progrès sur leurs deux dernières sorties (Grenoble, Dax), mais restent sur 3 matchs sans victoires, dont une défaite à 0 point à domicile contre Perpignan.

Un Aviron qui n'a jamais battu encore cette saison d'équipe du top 6. Une écueil que le demi-de-mêlée Guillaume Rouet et ses coéquipiers ont bien l'intention de franchir : "On a envie de relever ce défi et montrer que l'on peut battre ces équipes du top 6, montrer qu'à la maison on peut rivaliser avec n'importe qui et on sait qu'il va falloir _sortir un gros match pendant 80 minutes._"

Un récurrent trou d'air qui fausse tout

Son capitaine, John Beattie, le rejoint pour dire que l'Aviron devra gommer son principal mal à ce jour : des sautes de concentrations rédhibitoires. "Dans plusieurs matchs on a vu beaucoup de positif mais pas pendant 80 minutes. On dort pendant 5-10 minutes et ça change le match complètement."

Face à une équipe comme Montauban, leader invaincu depuis 8 matchs, dont le dernier revers remonte au 27 octobre à Colomiers (34-3), juste avant le match aller dans le Tarn-et-Garonne, la tâche s'annonce on ne peut plus ardue. _"_On ne part pas favoris de ce match là, concède Vincent Etcheto, l'entraineur des trois-quarts bayonnais, surtout qu'on a pas mal de blessés. Mais on est quand même ambitieux et on a envie d'accrocher une équipe du top 6, et encore mieux le leader."

► Bayonne / Montauban, 19e journée de Pro D2, dimanche 14 janvier à 14h15. Un match à ♫ en intégralité sur France Bleu Pays Basque avec l'analyse de Grégory Arganèse

Compositions des équipes : le coup de poker Oulai

L'Aviron décimé, notamment derrière (Bustos Moyano et Robinson ont rejoint Tisseron, Poki, Lagarde et Jané à l'infirmerie, dont Rawaca sort tout juste), se trouve dans l'obligation de remodeler son équipe. Mais les entraineurs bayonnais ont surpris tout le monde en couchant sur la feuille de match, au poste de pilier droit remplaçant, le colosse Evrard Oulai (n°23), tout juste de retour de blessure. Si l'habituel 2e ou 3e ligne a déjà été testé à ce poste très technique en espoirs et à l'entraînement, le lancer dans le grand bain dès ce match face à l'un des plus gros pack de Pro D2 est particulièrement osé.

[Composition]



Découvrez le XV de départ Sapiacain qui ira défier l'Aviron Bayonnais demain à Jean Dauger !



Coup d'envoi à 14h15 !#AllezSapiac#USMUSCo#ProD2pic.twitter.com/mOdbwmPy3N — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) January 13, 2018

Les résultats de la 19e journée

Béziers - Biarritz (bd) : 24-20

Vannes - Massy : 24-10

Colomiers (bo) - Narbonne : 25-9

Carcassonne - Mont-de-Marsan (bo) : 0-22

Grenoble - Nevers (bd) : 13-10

Aurillac - Angoulême : 21-7

Dax - Perpignan : 16-26

Le classement