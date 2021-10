Pro D2 : l'Aviron Bayonnais avec un petit nouveau en troisième ligne face à Béziers

L'Aviron Bayonnais, invaincu et actuel 3e du classement général provisoire de Pro D2, reçoit Béziers, 6e, ce vendredi à Jean Dauger pour le compte de la 6e journée de Pro D2. Pour l'occasion, plus de 9000 spectateurs sont attendus selon le club bayonnais. Les joueurs de Bayonne et le staff ont eu une semaine de répit pour faire le bilan du premier bloc. Malgré un bilan comptable positif, il reste du travail sur "la manière" selon Yann Lestrade, titulaire au centre ce soir. "On fait encore trop de fautes de main, trop de fautes individuelles, pour être en confiance. On n'ose plus jouer, ou alors avec la peut, donc l'objectif sur deuxième bloc sera de regagner cette confiance en étant un peu plus attentifs."

Voici l'équipe concoctée par Yannick Bru pour la réception de Béziers, avec notamment la première feuille de match pour le jeune Robin Dioné :

