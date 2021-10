Pro D2 : l'Aviron Bayonnais battu après la sirène, mais que s'est-il passé à la fin de Colomiers-Bayonne ?

Une défaite difficile à digérer. Alors que Bayonne mène de 13 points sur la pelouse de Colomiers à cinqminutes du terme, et pense faire la bonne opération de la 7e journée de Pro D2, le club à la colombe a renversé la situation dans une fin de match aussi haletante que sujette à polémique. "C'est sûr que l'essai de pénalité y est, sans contestation possible, déclarait Yannick Bru après-match. Mais j'ai du mal à comprendre les pénalités sur les grattages de Torsten Van Jaarsveld et Asier Usarraga." Vous trouvez aussi que les Bayonnais auraient dû être récompensés et non sanctionnés ? France Bleu Pays Basque décortique pour vous ce final fatal à l'Aviron Bayonnais.

Le film des dernières minutes

76e minute. Les Columérins ont 13 points à remonter, et rentrent dans les 22m bayonnais. Rentré en jeu, le demi de mêlée Edoardo Gori tape un coup de pied rasant à destination de son ailier Alexis Palisson. Malgré la couverture de Rémy Baget, le rebond est favorable au Columérin, qui aplati. L'essai est transformé, Colomiers reviens à six longueurs.

80e minute. La sirène vient de retentir, et Colomiers menace à nouveau l'en-but de Bayonne. Infatigable gratteur, le n°6 bayonnais Asier Usarraga semble avoir une fois de plus récupéré le ballon dans un ruck. Surprise : l'arbitre de la rencontre, M. Rousselet, pénalise les Bayonnais. "Ce n'est pas Usarraga qui est sanctionné, analyse Benoît Caballero, arbitre en fédérale et Pro D2 et intervenant régulier de 100% rugby. C'est très sévère, mais il considère que c'est le plaqueur [Shaun Venter, ndlr] qui ne se sort pas assez vite, d'où la pénalité."

Youtube Canal+/Capture d'écran

82e minute. Après avoir joué la touche, Colomiers pilonne l'en-but de de Bayonne. Proche du ruck, Torsten Van Jaarsveld vient pour gratter le ballon, et se fait pénaliser. "Il est un peu en retard. Le ruck est déjà formé quand il vient arracher le ballon, ça ne se joue pas à grand-chose mais la faute y est" estime encore Benoît Caballero.

Youtube Canal+ / Capture d'écran

83e minute. Après un énième maul porté, Colomiers estime avoir fini dans l'en-but. M. Rousselet a le sentiment que l'essai n'a pas été inscrit, ce que confirme la vidéo. Mais dans la foulée, l'arbitre de la rencontre veut contrôler si un Bayonnais n'écroule pas le maul. Dans les faits, les Bayonnais sont bel et bien fautifs, mais ce n'est pas ce qui dérange. "Ici, le process de décision n'est pas le bon. Dans ce cas, il faut soit siffler l'essai de pénalité immédiatement et aller sous les poteaux, soit siffler la fin du match, mais pas faire durer comme ça. Je comprends encore plus la frustration des Bayonnais" regrette Benoît Caballero.

Youtube Canal+ / Capture d'écran

Les Bayonnais concèdent leur première défaite sur la fil à Colomiers, alors qu'ils probablement livré leur meilleure prestation depuis le début de la saison. Ils rentrent néanmoins avec le point de bonus défensif, et font le plein de confiance avant de recevoir Provence Rugby la semaine prochaine.