Pro D2 : l'Aviron Bayonnais, champion d'automne, chante sous la pluie

Bayonne qui a battu Aurillac (45-10), ce vendredi 14 décembre pour la 15e journée de Pro D2, s'adjuge le titre honorifique de champion d'automne. Avec ce 3e succès consécutif, malgré une pluie battante par instant et deux mi-temps inégales, l'Aviron vire en tête à mi-championnat.

Bayonne, France

Bayonne est champion d'automne ! La récompense ? Aucune. Le titre n'a aucune valeur, si ce n'est la satisfaction du travail bien fait et d'une première moitié de saison réussie au-delà des espérances.

Malgré la pluie, les joueurs sont d'ailleurs restés longuement sur le terrain pour fêter avec leur public, en chantant la célèbre "Peña Baiona" autour de l'ailier crooner Bastien Fuster, cette 1re place de la phase régulière.

Ce titre les Bayonnais le fêtent de belle manière en s'imposant avec le bonus offensif (45-10) contre Aurillac, malgré une pluie battante. Des Bayonnais sûrs de leur jeu, de leurs forces, intraitables en défense, efficaces en attaque, impressionnants de sérénité en première période (24-0)

La deuxième mi-temps aura été plus compliquée pour l'Aviron, malmené pendant 25 minutes par une vaillante équipe aurillacoise, mais qui n'a pas su suffisamment scorer pour faire douter Bayonne (24-10) qui va remettre la main sur le ballon dans le dernier quart d'heure et dérouler avec beaucoup de confiance et d'enthousiasme.

l'Aviron Bayonnais s'installe en haut de classement, creuse l'écart sur les poursuivants et se met dans les meilleures dispositions pour aller décrocher la qualification et pourquoi pas une demi-finale à domicile en fin de saison.