VIDEO - Pro D2 : Vainqueur à Nevers (17-28), l'Aviron Bayonnais s'évite une crise

Mis en demeure par leur président de réagir à Nevers après la déculottée montoise (68-15), les joueurs de l'Aviron Bayonnais se sont réveillés dans l'engagement et le combat. Ils s'imposent (17-28) chez un concurrent direct pour le maintien en clôture de la 14e journée et s'évitent une crise.

Vilipendés par leurs supporters, même les plus fidèles, placés devant leurs responsabilités par leurs entraîneurs, et par le coprésident historique Francis Salagoïty, qui a menacé de démissionner, les joueurs bayonnais ont entendu le(s) message(s). Et ils l'ont prouvé à Nevers en étant présent dans le combat et l'engagement pendant 80 minutes pour s'imposer largement (17-28) mais non sans peine à Nevers en clôture de la 14e journée de Pro D2.

C'est terminé ! 2e victoire à l'extérieur cette saison pour les Bayonnais ! #USONABpic.twitter.com/VKpcHRNWuK — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) December 3, 2017

Avec ce succès, les ciels et blancs envoient un triple message. D'abord qu'ils ont conscience de la situation du club, mais aussi de la piteuse image qu'ils ont donné d'eux et de leurs couleurs à Mont-de-Marsan (68-15), une semaine plus tôt. Ils ont donc de l'amour-propre.

On s'est servi de toutes les mauvais énergies qui venaient des réseaux sociaux, de l'entourage du club, et on l'a transmis sur le terrain. On a montré que cette équipe est plus serrée que jamais - Martin Bustos Moyano

Ensuite qu'ils tiennent à leurs dirigeants et à leurs entraineurs et que le non-match dans les Landes n'était en aucun cas une volonté de les lâcher. La menace d'une crise s'éloigne et les Bayonnais ne laisseront pas l'Aviron chavirer sans réagir. A ce titre, la victoire à Nevers est un premier pas important pour le maintien, mais qui doit maintenant être confirmé en enchaînant enfin avec un 2e succès, face à un autre adversaire direct : Narbonne, vendredi soir à Jean-Dauger.

Enfin, l'Aviron, joueurs et entraineurs réunis, a peut-être enfin compris que vouloir jouer à tout prix, avant de mettre les éléments nécessaires : conquête, conservation, avancée, réalisme et confiance, était voué à l'échec pour le moment. A Nevers, les Bayonnais ont produit un jeu restrictif, mais qui leur a permis de mettre la main sur la gonfle, d'enchainer les temps de jeu comme rarement cette saison, et de s'appuyer sur la réussite au pied de Martin Bustos Moyano, auteur d'un 100% aux tirs et de tous les points de son équipe.

Maintenant, il faut trouver de la constance et enchaîner

Certes Bayonne n'a pas été spectaculaire, mais l'Aviron gagne ! Certes les ciels et blancs n'ont marqué qu'un essai, l'une de ses plus faibles production offensive cette saison, mais ils n'encaissent que 17 points, 2 essais, et produisent l'un de leurs meilleurs matchs défensifs.

Surtout ils ont su maitriser leurs nerfs et fait preuve de caractère, quand menés 17-12 (56e), après un 10-0 pour Nevers en moins de 10 minutes, ils ont remis la main sur le ballon et redressé leur mêlée submergée, pour reprendre le score et ne plus le lâcher, maîtrisant la fin de rencontre. A confirmer !

Les résultats de la 14e journée

#PROD2, J14

► Retrouvez l'ensemble des scores de cette journée ! 👇 pic.twitter.com/i2TuPPPHwl — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) December 3, 2017

Le classement de Pro D2