Pro D2 - Aviron Bayonnais : Yannick Bru doit donner sa réponse aujourd'hui sur son avenir

Pas le temps de digérer la désillusion sur les bords de Nive. Envoyé par le fond en Pro D2 par le frère ennemi du Biarritz Olympique, l'Aviron s'emploie déjà pour remonter tout de suite à la surface du Top 14. Dès dimanche matin, 12 heures seulement après la défaite en barrage au bout des tirs de pénalité, les dirigeants bayonnais se sont mis au travail. Première urgence, convaincre le manager Yannick Bru, pierre angulaire du projet sportif depuis 3 ans mais qui a laissé planer le doute après la claque reçue, de poursuivre l'aventure.

En parallèle, le président bayonnais va recevoir dès ce lundi et dans les 3 prochains jours l'ensemble des joueurs pour faire le point sur leur volonté de rester ou non. Philippe Tayeb, qui affiche sa volonté de rester aux manettes, souhaite conserver la très grande majorité du groupe. Invité de France Bleu Pays Basque ce lundi 14 juin à 8h15, il fait le point sur l'avenir sportif de l'Aviron.

France Bleu Pays Basque : Est-ce que Yannick Bru reste ?

Philippe Tayeb : Yannick fait partie de l'aventure, comme moi, on est arrivés ensemble. C'est notre amitié qui nous a fait arriver tous les deux.

Vous êtes arrivés ensemble, vous restez ensemble, vous partez ensemble?

C'est une question qui appartient aujourd'hui à Yannick parce qu'il a la dimension d’entraîner des équipes avec plus d'ambition sportive. Moi, à moins qu'on me le demande et si il y a des postulants pour le poste, il n'y a pas de problème. Je ne m'accroche pas au poste de président. Je suis heureux d'être président à l'Aviron Bayonnais, je donne 7-8 heures par jour de mon temps bénévolement et le travail me parait correct. Mais après, je ne me vois pas aujourd'hui lâcher le club au moment peut-être le plus important. Il faut assumer et je vais assumer, à moins qu'on me demande d'arrêter et je me retirerai sans problème.

Yannick Bru, vous attendez sa réponse dans la semaine ?

On va se voir cet après midi. On va faire d'abord un bilan. Quels sont les moyens communs qu’on va pouvoir mettre en œuvre pour remonter rapidement, quel va être l'effectif ? Aujourd'hui, on a quand même un effectif plus que compétitif en Pro D2. On a 5-6 joueurs qui sont en levé de clause (de départ en cas de descente en Pro D2), mais qui n'ont pas encore donné leur réponse. Je rencontre les joueurs à partir d'aujourd'hui. Sur les 15 prochains jours, j’aurai rencontré l'ensemble de l’effectif.

Ugo Boniface, qui peut être largement sollicité vu son niveau et ses performances, c'est un garçon qui peut être emblématique du club, sur lequel vous pouvez, vous souhaitez vous appuyer ?

Tout à fait.

Un pilier droit comme Sam Nixon, on le laisse partir ?

Non, mais il a activé sa clause. Mais Sam a peut être aussi des problèmes personnels. Son épouse est restée en Angleterre, est-ce qu'il va vouloir repartir ? Mais bien entendu que notre première ligne doit rester. En Pro D2, c’est très important.

Vous voulez remonter dans un an, ça sous-entend d'avoir une équipe très forte qu'il faudra juste améliorer par petites touches quand vous serez en Top 14. Est ce que c'est justement maintenant que l'aviron doit faire l'effort pour garder et construire un effectif qui soit déjà pratiquement de niveau Top 14?

L'équipe va être quasi-identique, avec six nouvelles recrues*, étant donné qu'ils n'avaient pas de clause de Top 14 ou Pro D2. On risque d'avoir quatre ou cinq départs. On a quand même un fond de jeu, on a des joueurs qui sont déjà formés et qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer en Top 14. Donc, l'arrivée de 6 nouvelles recrues et le départ de deux ou trois va nous donner quand même une équipe très compétitive.

Quand on est relégué, on se dit tout ce travail pour ça ?

Non, tout le travail qui est fait, c’est un travail qui était indispensable pour être au niveau du Top 14. Je le redis, on a peut-être sauté une classe, mais on avance, on a notre feuille de route, on n'est pas en retard. On a fait un outil de production qui est une tribune avec des ressources supplémentaires pour pouvoir garder nos jeunes, nos joueurs, notre staff… et pour pouvoir avoir demain un budget qui doit arriver à 22-23 millions. Aujourd'hui, les clubs qui sont devant nous ont entre 5 et 6 millions de plus que nous dans le budget. Donc tout ce qui a été fait, ça sera très bon pour le futur et que ce soit moi à la présidence ou une autre personne, j’ai toujours dit que la transmission d’un outil doit être une transmission qui doit être bien faite, et laisser les choses propres.

* Les recrues évoquées par Philippe Tayeb sont : Sébastien Taofifenua (pilier, Toulon), Denis Marchois (2e ligne, Pau), Uzair Cassiem (3e ligne, Scarlets), Tristan Tedder (ouvreur, Toulouse, prêté à Béziers cette saison), Yann David (centre, Castres), Jean-Teiva Jacquelain (ailier, Stade Montois). En revanche, le centre internation écossais Huw Jones qui s'était engagé pour le Top 14 ne viendra pas