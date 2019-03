Pro D2 - Vidéos : L'Aviron Bayonnais laisse passer sa chance à Vannes (23-18)

Vannes, France

Le match des occasions manquées et des regrets pour l'Aviron Bayonnais qui s'incline à Vannes (23-18) lors de la 26e journée de Pro D2. Les ciels et blanc ont encore une fois trop gâché et peuvent se mordre les doigts de laisser filer 3 points très importants en cette fin de saison.

"Forcément une grosse déception"

Bayonne, qui avait laissé de nombreux cadres au repos en vue du derby six jours après et fait confiance à ses jeunes, n'était pas venu chercher une victoire impérative en Bretagne. Mais le scénario du match aurait dû lui sourire. Sauf que, comme lors du dernier déplacement à Mont-de-Marsan notamment, les hommes de Yannick Bru ont manqué de réalisme et le coche avec.

"Forcément une grosse déception, ils jouent à 14 (...) On avait l'occasion de frapper un grand coup"

L'Aviron Bayonnais laisse filer des points précieux à Vannes (23-18) lors de la 26e journée #ProD2#RCVAB#FBSportpic.twitter.com/yaN0LFD0Sq — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) March 29, 2019

Face des Bretons rapidement réduit à 14 (9e minute) après un placage dangereux sur Manuel Ordas, les Bayonnais n'ont pas su trouver la faille dans une défense solide et solidaire. Ils n'ont pas su utiliser les munitions offertes par une conquête retrouvée. Encore une fois, les ciels et blancs ont perdu trop de ballons. Ils passent à côté d'une belle opération pour terminer à l'une des deux premières places.

"C'est prometteur" pour les jeunes

"On est pas assez bons dans nos possessions", concède Vincent Etcheto. Mais l'entraineur des lignes arrières refuse de céder au catastrophisme en rappelant que cette équipe alignait beaucoup de jeunes joueurs. _"C'est prometteur, bien sûr râlant sur le plan comptable, mais on sait très bien qu_'il faudra rester invaincu à domicile."

"C'est une équipe très jeune, avec beaucoup de JIFFs, c'est à la fois prometteur et bien sûr râlant sur le plan comptable." @vincent_etcheto après la défaite de l'Aviron Bayonnais à Vannes (23-18)#ProD2#RCVAB#FBsportpic.twitter.com/Is9ZvhkRA4 — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) March 29, 2019

Face à un Biarritz Olympique retrouvé et ragaillardi sur le terrain, qui revient dans la course à la qualification pour les phases finales, l'Aviron a déjà l'esprit tourné au derby de ce jeudi 4 avril (20h45 à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque) et à ce qui pourrait être l'un des matchs les plus compliqués à domicile, avec cette fois la pression du résultat.