Dax, France

Un match nul, c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Celui de l'Aviron Bayonnais, les pieds dans l'eau, à Dax (20-20) lors de la 18e journée de Pro D2 n'échappe pas à la règle. Les ciels et blancs, au coup de sifflet final, hésitaient.

Après avoir mené 13-6 à la mi-temps, grâce à un début de match réussi et un bel essai initié par Peyo Muscarditz, relayé par le capitaine Emmanuel Saubusse notamment, et conclut par l'inusable pilier Aretz Iguiniz juste avant la pause, les Bayonnais ont raté l'entame du second acte.

C'est fini au stade Maurice-Boyau, sur un score de parité 20-20 #USDABpic.twitter.com/WBFP5D3dbs — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 5, 2018

Un quart d'heure de flottement et d'indiscipline - 4 fautes en 5 minutes - sanctionné d'un carton jaune et de 2 essais encaissés en infériorité numérique. Et voilà comment l'Aviron se retrouve à courir après le score...

"Bon pour la confiance"

Et pourtant les Bayonnais se sont accrochés, ont repris les clés du match, sont revenus à hauteur (essai de Huete sur une passe de Fuster) et se sont même procuré deux balles de matchs (drop contré de Du Plessis, pénalité de 50m de Saubusse qui passe 50cm sous la barre).

A l'arrivée deux points un peu frustrants certes, mais qui permettent à l'Aviron de rester loin de la zone de relégation et de prendre un avantage décisif face à un concurrent direct (Dax, 14e, s'est incliné 51-15 à Bayonne). L'arrière Benjamin Thiery est de ceux qui estiment que c'est un bon match nul

Pour la suite du championnat on ne sait pas trop, mais c'est toujours 2 points, c'est toujours bon pour la confiance et pour le moral des troupes (...) On était 7 points derrière donc il fallait revenir, c'est bien, je suis content de l'état d'esprit.

"C'est bien mais pas suffisant"

Pour Vincent Etcheto, l’entraîneur des trois-quarts, le contenu a été plutôt bon, malgré les conditions météorologiques difficiles, mais son équipe doit faire encore mieux et notamment conclure ses balles de matchs, se montrer plus efficace, comme l'ont été les Dacquois qui, en seconde période, ont marqué sur leurs seules incursions dans les 22m de l'Aviron.

Ce match nul met fin à 2 défaites consécutives mais ne permet pas à l'Aviron de voir plus haut que le ventre mou où il est actuellement englué. Pour espérer mieux, les Bayonnais devront impérativement battre le leader Montauban dimanche 14 janvier à Jean-Dauger.

