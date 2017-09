Pro D2 : L'Aviron Bayonnais se régale face à Dax (51-15)

Bayonne s'impose très largement face à Dax (51-15), lors de la 4e journée de Pro D2. L'Aviron en souffrance dans ce début de saison a enfin réussit à se libérer et pris le bonus offensif dans les dernières secondes grâce à son collectif. Les Bayonnais remontent en milieu de classement

C'est fini... et c'est gagné pour l'Aviron, avec le bonus ! #ABUSDpic.twitter.com/UUGpHPIRJF — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) September 8, 2017

Rassurés les Bayonnais. Les sourires sont revenus dans le vestiaire en même temps que sur les visages des supporters. Après 2 lourdes défaites en déplacement et un succès pénible à domicile, l'Aviron réussit enfin un match perfectible mais plein dans l'engagement sur 80 minutes, et fait le pein de points. "Ca fait beaucoup de bien de voir ce score cette fois pour nous" témoigne le capitaine Martin Bustos Moyano.

Tancés dans la semaine, appelés par leurs entraineurs à revenir sur terre, et à prendre conscience de la réalité de la Pro D2, les anciens pensionnaires du Top 14 ont réagit. "Il fallait que l'on se rassure, renchérit Vincent Etcheto, l'entraineur des lignes arrières. Comptablement c'est fait, bien fait ! Et rugbystiquement c'est fait par à coup, mais je pense qu'on est sur la bonne voie."

"Le travail commence à payer"

L'Aviron a construit sa victoire collectivement, avec solidarité et engagement. Une entame de match réussie (9-0), avant de retomber brièvement dans ses travers : l'indiscipline collective et surtout individuelle. L'Aviron, en infériorité numérique après le carton jaune de son capitaine Martin Bustos Moyano encaisse 15 points en 10 minutes (12-15). Ce seront les derniers pour Dax qui va ensuite subir 50 minutes de domination de l'Aviron qui s'impose largement. "Ca fait du bien de gagner comme cela, sourit le 2e ligne Adam Jaulhac. On se rend compte que le travail commence à payer un peu, dans la continuité de la première mi-temps à Colomiers, mais cette fois-ci sur 2 mi-temps."

Les Bayonnais restent malgré tout très perfectibles. Ils ont encore pêcher avant de tuer le match, tempère Martin Bustos Moyano : "Ca fait du bien mais ce n'est que le début. Je suis très critique sur notre match. En deuxième mi-temps on a raté au moins 5 occasions claires d'essais." Et c'est seulement dans la dernière seconde que les hommes de Vincent Etcheto arrachent le bonus offensif sur leur 5e essai : "C'est le minimum. J'aurais été fou de colère si on l'avait pas fait (...) On doit être plus "tueurs", plus agressifs."

L'Aviron part en car... à Vannes !

La boutade est signé Etcheto. Elle symbolise le retour des sourires dans le vestiaire bayonnais. Mais l'entraîneur des trois-quarts sait aussi que ses joueurs devront continuer à travailler et monter en puissance sur les prochains matchs , à commencer par ce déplacement dans le Morbihan, au bout de 9h de bus : "On sera constant si on enchaine les bonnes performances : être capable d'enchainer ces séquences qu'on est capables de faire, améliorer encore notre conquête, améliorer notre jeu de ligne, être un peu plus patient."

► Vannes - Aviron Bayonnais sera le match d'ouverture de la 5e journée, jeudi soir à 20h45, et se sera à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque

Les résultats de la 4e journée